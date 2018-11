Pour le 43e anniversaire de la Marche Verte, le Maroc a organisé un match de gala entre une sélection d’anciennes stars africaines, comme Diouf, Fadiga ou encore Abedi Pelé, et une équipe composée du Reste du monde avec Roberto Carlos, Higuita ou encore Rivaldo. Ronaldinho était également présent et a encore régalé la galerie. Talonnades, passes géniales ou encore but de grande classe, le Ballon d’Or 2005 a montré qu’il n’avait rien perdu de son génie.