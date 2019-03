Le poste de gardien de but est certainement le plus spécifique dans le football, un rôle qui n’a rien à voir avec les autres, et visiblement c’est également le cas pour les entraînements. Sur le compte Twitter de la Juventus, ce jeudi, on peut apercevoir une drôle de séance, une sorte de tennis-ballon pour gardien, où les joueurs ne peuvent se servir que de leurs mains forcément. Pas sûr en revanche que cela soit très utile en match pour les Wojciech Szczęsny et autre Mattia Perin, à moins qu’ils n’aient à négocier une demi-volée pour faire le break.