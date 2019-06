Après ses péripéties aux États-Unis et au Japon, l’international Français de 20 ans, Kylian Mbappé, s’est rendu à Ibiza pour profiter de ses vacances. On le retrouve ici avec son coéquipier parisien Marco Verratti lors d’un five, où les joueurs avaient la particularité d’être pieds nus. De plus, le numéro 7 du PSG s’est exceptionnellement positionné dans les cages, après s’être amusé avec les coéquipiers de l’Italien comme nous le montre cette vidéo de GOL.

