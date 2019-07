Suite à sa blessure à la cheville qui lui a valu une non-participation à la Copa America 2019, Neymar Jr a repris du poil de la bête et nous le montre. Durant un tournoi de five à Sao Paulo au Sud du Brésil, organisé par sa fondation la "Neymar Jr’s Five", l’Auriverde s’est éclaté en exécutant de multiples gestes techniques. Malgré l’échec d’un potentiel but qui se transformera en passe décisive, Neymar réalise certaines prouesses techniques. Ainsi il effectue plusieurs dribbles, notamment un très habile où il feinte un nouage de lacets, et effectue aussi quelques lambrettas, nous prouvant ainsi qu’il n’a rien perdu de son talent.

