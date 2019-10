Alors que Franck Ribéry (36 ans) fait les beaux jours de la Fiorentina depuis le début de la saison (7 matches de Serie A, 2 buts), l’ancien international français n’en oublie pas pour autant sa famille. Père de cinq enfants, « Kaiser Franck » est semble-t-il très proche d’eux. Le premier garçon de la famille, Seïf el Islam, âgé de 8 ans aime et pratique du football.

Sur sa page Instagram, Franck Ribéry a partagé l’entraînement de son fils dans sa demeure à Munich en Allemagne. Un beau moment de complicité, mais surtout, on aperçoit que le jeune Ribéry est plutôt talentueux. En effet, il parvient à marquer contre son père, à mettre un joli but lointain et à jongler sur toute la longueur du terrain avec une belle finition. La succession de l’ancien Marseillais est peut-être déjà en marche.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10