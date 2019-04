Pour le deuxième match de l’Histoire dans le nouveau stade de Tottenham, le club londonien avait décidé d’organiser une rencontre entre les légendes des Spurs et celles de l’Inter Milan. On retrouvait donc sur la pelouse Rafael van der Vaart, Pascal Chimbonda ou encore Dimitar Berbatov côté anglais contre Laurent Blanc, Juan Sebastián Verón et Javier Zanetti côté italien. Score final 5-4 pour l’Inter et l’occasion de revoir des anciens joueurs sortis quelque peu des radars depuis leur retraite.