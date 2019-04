Milan AC-Vérona en U15 où un scénario comme seul le foot peut nous en offrir. Les Lombards mènent 1-0 à la 91e minute mais se font rattraper dans le temps additionnel par les jeunes joueurs visiteurs. Match nul pense-t-on alors dans les tribunes. Mais c’était sans compter sur l’inspiration de Gabriele Alesi. Le Milanais décide sur le coup d’envoi de frapper au but. Une prise de risque gagnante puisque le ballon lobe le gardien et permet à Milan de s’imposer 2-1. Au bout du suspense et de la folie.