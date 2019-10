Ce 26 octobre, le leader Hajduk Split recevait le Slaven Koprivnica dernier de Prva Liga (championnat croate). Un match qui a tourné à l’avantage des hôtes avec une victoire 2-0 à la clé.

Un fait de jeu a beaucoup fait parler durant ce match. En effet, alors que les joueurs du Slaven Koprivnica tentaient de revenir au score quand il y avait encore 1-0, ils se sont fait punir par leurs adversaires. Sur une grosse occasion en leur faveur qui pouvait laisser croire que le ballon avait franchi la ligne du but, tous les joueurs dont le gardien des Farmaceuti sont aller protester vers l’arbitre. Résultat, un contre s’est orchestré et Josip Juranović (24 ans) a marqué dans le but vide pour le Hajduk Split. Un scénario assez cruel.