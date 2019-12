Il ne faut pas s’attaquer à Mauro Icardi. C’est ce que Wanda Nara, femme, mais également agent du joueur du Paris Saint-Germain a fait comprendre dans l’émission Tiki Taka à laquelle elle participe. En effet, le rendez-vous italien des fins de dimanche a été le théâtre d’une confrontation entre cette dernière et Giacomo Valenti, qui avait loué les performances de Romelu Lukaku avec l’Inter Milan contre le Genoa (auteur d’un doublé lors de la victoire 4-0, ce samedi), tout en envoyant une petite pique à l’Argentin qui est parti cet été pour rejoindre la capitale française.

« Le moment où il (Lukaku) donne le ballon à Esposito (sur penalty) a été une belle scène. On a vu un attaquant capable de jouer pour l’équipe et non l’inverse. Enfin, nous avons un numéro neuf qui est un leader, un point de référence », a évoqué ce dernier avant que la femme-agent ne lui réponde. « Ce serait aussi bien de le voir dans des matches importants. En Ligue des champions, il n’a pas marqué, il verra les quarts de finale à la télévision […] Le dernier numéro neuf n’a marqué "que" 150 buts à l’Inter [...] Je pense que la valeur ajoutée de l’Inter, c’est Conte », a-t-elle répondu. Bonne ambiance.