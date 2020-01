Depuis l’hiver dernier, le Belge Marouane Fellaini évolue en Chine au Shandong Luneng Taishan. Le 1er février 2019, ce dernier avait en effet quitté Manchester United pour signer un contrat de deux ans, plus une année en option, avec le club de Chinese Super League. Mais le joueur âgé de 32 ans n’a pas été oublié par les acteurs du football, et notamment David Moyes.

Revenu sur le banc de West Ham il y a peu, le technicien écossais cherche à renforcer son équipe. Et d’après les informations de Sky Sports, le coach de 56 ans aimerait faire revenir Marouane Fellaini en Angleterre. David Moyes avait déjà recruter le milieu de terrain lorsqu’il était entraîneur d’Everton et de Manchester United. Et comme le dit l’expression, jamais deux sans trois. Affaire à suivre donc...