La formidable carrière de Xavi Hernandez prendra fin dans quelques semaines. Le milieu de terrain, aujourd’hui à Al Sadd au Qatar, a annoncé aux médias espagnols, tels que Sport ou As, qu’il raccrocherait les crampons une fois la saison terminée.

À 39 ans, l’Espagnol a confirmé qu’il allait devenir entraîneur. Vainqueur du Mondial 2010 et des Euros 2008 et 2012 avec l’Espagne, mais aussi de quatre Ligues des Champions avec le FC Barcelone (2006, 2009, 2011 et 2015), sans oublier de nombreux titres nationaux en Espagne (8 Ligas) ou au Qatar (1 Coupe du Prince en 2017), il a un sacré vécu à transmettre.