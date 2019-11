Dans quelques heures, l’Olympique Lyonnais défiera le Zenit Saint-Pétersbourg dans le cadre de la cinquième journée de la phase de poules de Ligue des Champions (18h55, à suivre en direct sur notre site). En attendant, les U19 de l’OL défiaient ceux de la formation russe ce mercredi midi pour le compte de la 5e levée de la phase de groupes de Youth League. Deuxièmes avec neuf points, les joueurs d’Eric Hely pouvaient valider leur billet pour les barrages en cas de succès (avant de tenter d’aller chercher la première place), alors que les locaux devaient s’imposer pour garder un infime espoir de voir le prochain tour. Positionnés en 4-4-2, les jeunes lyonnais débutaient mal leur rencontre en encaissant un but après le quart d’heure de jeu.

Shamkin débloquait en effet la situation pour le Zenit (19e, 1-0). Et avant la pause, les visiteurs encaissaient un second but, oeuvre de Kosarev (37e, 2-0). Il fallait donc réagir en deuxième période mais dès le retour des vestiaires, les Gones encaissaient un nouveau but. Kravtsov enfonçait le clou sur corner (46e, 3-0). Le score aurait pu être encore plus lourd mais Schetinin manquait son penalty à la 74e minute. En fin de match, Da Silva sauvait tout de même l’honneur (90e+2, 3-1). En Russie, les U19 de l’Olympique Lyonnais s’inclinaient donc 3-1 et ne dépassaient pas le Benfica Lisbonne, qui affrontera le RB Leipzig à 15h. Le Zenit revenait de son côté à hauteur de la formation allemande.