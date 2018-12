En plus du tirage des huitièmes de finale de Ligue des Champions et de seizièmes de finale de Ligue Europa, on avait aussi droit au tirage des barrages d’accès aux huitièmes de la Youth League.

Une sorte de seizièmes de finale, et les qualifiés rencontreront les formations directement qualifiées pour les huitièmes. Quatre équipes françaises, le PSG, l’OL, Montpellier et Monaco sont encore en lice.

Le tirage des barrages de la compétition

PAOK - Tottenham

Dinamo Zagreb - Lokomotiv

Dynamo Kiev - Juventus

Chelsea - AS Monaco

Montpellier - Benfica

Hertha Berlin - PSG

Midtjylland - AS Roma

Sigma Olomouc - OL

Les équipes déjà qualifiées pour les huitièmes : Ajax, Atlético de Madrid, FC Barcelone, Hoffenheim, Liverpool, Manchester United, Porto, Real Madrid