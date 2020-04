Cet hiver, Zlatan Ibrahimovic a fait son grand retour à l’AC Milan. Mais son aventure au sein du club lombard pourrait bien prendre fin à l’issue de la saison, lui qui avait signé un contrat courte durée. Interrogé par le média suédois Svenska Dagbladet, le joueur de 38 ans a confié : « on verra. Je ne sais toujours pas ce que je veux. Chaque jour, il se passe quelque chose de nouveau. (...) Qui aurait pu prévoir ce coronavirus ? Il faut juste essayer de vivre et de profiter de la vie, ne pas trop s’inquiéter. J’ai une famille dont je dois m’occuper, ils se sentent bien, donc je me sens bien aussi. »

Avec l’épidémie de coronavirus, Ibra et ses proches ont quitté l’Italie pour rejoindre la Suède. Et ce jeudi, l’ancien attaquant du PSG et de Manchester United s’est entraîné avec le club d’Hammarby, dont il est co-propriétaire à hauteur de 25%. D’ailleurs en Suède, les séances d’entraînement continuent à être collective, malgré la pandémie.