Il était prévu le 26 octobre dernier. Mais c’est bien ce 18 décembre que s’est tenu le premier Clasico de la saison, sur la pelouse du Camp Nou. Un Clasico à l’intérêt rehaussé par le classement de la Liga, puisque le FC Barcelone et le Real Madrid comptaient chacun 35 points avant le coup d’envoi de la rencontre. Ernesto Valverde choisissait Rakitic et Sergi Roberto pour accompagner De Jong derrière le trident Messi-Suarez-Griezmann, tandis que Zidane lançait Bale avec Isco pour servir Benzema. Après un premier round d’observation de 4 minutes, Lionel Messi lançait une première banderille avec une géniale transversale vers Alba dont le centre instantané surprenait Luis Suarez (5e).

Le Real Madrid répliquait par l’intermédiaire de Karim Benzema, bien servi par une talonnade d’Isco, qui cadrait sa frappe, sans danger pour Ter Stegen (10e). Après le premier quart d’heure de jeu, les deux équipes donnaient la sensation de surtout penser à rester en place tactiquement, plutôt que de chercher le déséquilibre. Le rythme s’en ressentait. C’est le Real qui se montrait le plus dangereux, à la 17e minute, avec une tête de Casemiro repoussée sur sa ligne par Pique ! La pression s’accentuait dans la surface barcelonaise sur un nouveau coup de pied arrêté et Lenglet dégageait devant son gardien (19e). Cela avait le mérite d’échauffer les esprits et Alba s’en prenait à Varane au sol. Un geste qui aurait pu valoir quelque chose, d’autant que le défenseur français, quelques minutes plus tôt, avait pris une grosse semelle de Lenglet sur sa cuisse en pleine surface...

Le Barça maîtrisait donc mal son agressivité, avec le premier carton jaune récolté par Rakitic. Les Merengues continuaient d’appuyer, avec un Benzema en jambes et un Isco inspiré. Casemiro utilisait lui sa puissance de frappe pour alerter Ter Stegen (26e). Dans les cordes, le club blaugrana n’arrivait même pas à trouver Messi pour se donner un peu d’air. Il fallait attendre la 30e minute pour voir une véritable occasion catalane, avec un centre de Jordi Alba repoussé par Courtois dans les pieds de Messi qui reprenait. Mais Ramos veillait juste devant sa ligne (31e) ! L’heure du réveil pour le Barça ? Pas vraiment, tant les milieux avaient du mal à se mettre dans le sens du jeu et subissaient la loi de Casemiro. Valverde tentait sa chance de loin à deux reprises et sollicitaient encore Ter Stegen, vigilant. Dominateur et bien plus en place tactiquement, le Real Madrid rentrait toutefois aux vestiaires sans avoir marqué le moindre but, malgré 12 tirs à 3 !

Le Real a manqué le coche

Le second acte reprenait sur le même schéma, avec un Barça dépassé collectivement qui s’en remettait aux accélérations de Messi. Sur l’une d’elles, personne n’était assez prompt à surgir devant Courtois (50e). Le Real Madrid continuait de dominer tactiquement et dans la maîtrise du cuir. Ernesto Valverde se décidait à agir et lançait Vidal à la place de Semedo. Sergi Roberto passait donc à droite de la défense. Si le club merengue dominait, c’est bien le Barça qui se créait l’occasion la plus grande en deuxième période avec un centre de Griezmann à destination de Messi, dans sa position préférentielle. Mais la Pulga se loupait, une fois n’est pas coutume (60e) ! L’entrée de Vidal faisait du bien aux Blaugranas, plus agressifs. Il fallait se méfier de Madrilènes toujours bien en place mais finalement plutôt inoffensifs. Surtout en jouant mal certains contres, comme lorsque Valverde ratait sa passe et lorsque Bale ne cadrait pas, dans une position pourtant très intéressante (68e). Bale croyait marquer à la 72e mais Ferland Mendy, le centreur, était hors-jeu. Le Barça répliquait avec un cotnre enfin bien mené, qui aboutissait à une frappe ratée de Luis Suarez, décidément médiocre ce soir (75e).

Zinedine Zidane décidait de lancer Modric et Rodrygo à la place de Valverde et Isco, tandis que Valverde lançait sa pépite Ansu Fati à la place d’un Griezmann de nouveau fantômatique. Qui allait percer le verrou adverse ? Si le Real Madrid offrait un match plus abouti, c’est bien le Barça qui avait créé le plus d’occasions véritablement dangereuses. Au final, les deux équipes se quittaient dos à dos, sur un 0-0 décevant mais pas inintéressant. Il a confirmé les difficultés du Barça dans le jeu, et souligné le manque de tranchant du Real dans les derniers mètres. Voilà les deux rivaux à 36 points en Liga.

L’homme du match : Casemiro (7) : après quelques minutes pour se chauffer, il a été absolument partout sur la pelouse du Camp Nou ! Intelligent dans son placement, il a coupé beaucoup de trajectoires, et bien jailli dans les pieds adverses. Parfois raillé pour son côté rustre, il a distillé cette fois-ci de jolis gestes techniques. Talonnade, déviations intéressantes pour lancer des contres, il a proposé une qualité technique remarquable. Tout de même averti pour un gros tacle sur Suarez.

FC Barcelone

Ter Stegen (6,5) : une fois encore il a démontré sa qualité dans tous les domaines du jeu, mais ce soir, c’est surtout balle au pied qu’il a brillé. C’était pratiquement lui le premier relanceur du FC Barcelone sur la pelouse du Camp Nou ! Il a même, à deux reprises, directement trouvé Suarez depuis sa surface ! Sur sa ligne, il a eu à s’employer à quelques reprises, sur des tentatives de Benzema (10e), Casemiro (25e) ou Valverde (44e), et l’Allemand a toujours répondu présent.

Semedo (4) : le Portugais n’était pas forcément attendu dans le onze d’Ernesto Valverde ce soir, et force est de constater qu’il n’a pas vraiment marqué de points. Il a trop souvent laissé Ferland Mendy centrer - heureusement sans trop de conséquences pour son équipe - et a ensuite été très discret lorsqu’il fallait attaquer. Un match assez insipide en somme. Il a laissé sa place à Arturo Vidal à la 55e minute. L’entrée du Chilien a fait du bien, ce dernier ayant apporté du mordant et de la percussion au milieu.

Piqué (7) : une fois encore, le numéro 3 du Barça a endossé son rôle de patron de la défense avec brio. En plus d’actions ponctuellement décisives, comme ce sauvetage sur sa ligne (17e) après une tête de Casemiro, il a fait régner la loi dans la surface barcelonaise. Aidé par Lenglet, il a tenu la baraque lors des nombreux assauts du Real Madrid en première période. Au retour des vestiaires, tout a été un peu plus tranquille pour lui, et on a retrouvé un Piqué à l’aise balle au pied, contrairement à cette première période où il a parfois été brouillon à la relance.

Lenglet (6) : quelques actions litigieuses dans la surface dans ses duels avec son compatriote Varane certes, mais de façon globale, le joueur formé à Nancy n’a pas à rougir de sa performance du soir. Il s’est montré costaud dans le jeu aérien notamment, et a été efficace lorsqu’il a dû décrocher et défendre loin de sa surface. On pourra lui reprocher quelques erreurs dans la relance tout de même.

Jordi Alba (4,5) : la mobylette du FC Barcelone a plutôt bien tenu son rang sur les séquences défensives, n’ayant pas vraiment été pris à défaut par son vis à vis du jour, Gareth Bale. En revanche, offensivement, c’était encore insuffisant. Il a été participatif, il s’est projeté, mais il a surtout été très brouillon. Il n’a pas su profiter de ces deux caviars de Lionel Messi (5e et 41e), avec un mauvais service pour Suarez puis une finition complètement ratée.

Rakitic (3) : initialement attendu sur le banc de touche, le Croate a finalement pris la place de Busquets dans le onze. Et sans trop de surprise, il a été en grande difficulté devant la défense, et le Barça l’a senti. Il n’a clairement pas assumé ce rôle de premier relanceur, et s’est souvent contenté de jouer de façon latérale ou en retrait. D’où l’animation offensive assez morne de son équipe. Son carton jaune reçu très tôt en première période ne l’a pas aidé dans les labeurs défensifs, où il a été dépassé.

De Jong (6) : plus que jamais, en l’absence de Busquets et d’Arthur, c’est lui qui était aux commandes de son équipe. Il a été le meilleur Barcelonais au milieu de terrain, étant toujours fluide dans les transmissions, et toujours bien positionné pour offrir des solutions à ses partenaires. C’est de loin celui qui a pris le plus d’initiatives parmi les milieux, à l’image de cette action initiée puis terminée par ses soins avec une frappe bien captée par Courtois (71e).

Sergi Roberto (4,5) : une des surprises de la compositions d’Ernesto Valverde, puisque sa titularisation pouvait être attendue sur le latéral droit, mais pas dans l’entrejeu. Quoi qu’il en soit, il n’aura pas vraiment pesé dans la rencontre. Comme ses partenaires du milieu, il a aussi assisté impuissant à la domination de ses vis à vis en première période. Quelques projections intéressantes vers l’avant de façon épisodique, mais rien de bien transcendant, avant de passer latéral droit en deuxième période. Dans ce "nouveau" rôle, il a été un peu plus précieux, dans l’aspect défensif principalement.

Messi (5) : l’Argentin a montré les crocs très rapidement dans la rencontre avec un superbe ballon pour Alba, mais a ensuite peu à peu disparu avec la grosse période de domination des Merengues... Avant de récidiver à la 41e, mais son latéral a manqué cette superbe occasion. En deuxième période, il a su se montrer dangereux aux abords de la surface, sans pour autant réussir à s’offrir un exploit individuel dont lui seul a le secret. Le sextuple Ballon d’Or n’a pas été mauvais, mais on était en droit d’en attendre un peu plus de lui.

Luis Suarez (2,5) : rencontre très compliquée pour le goleador uruguayen, comme c’est régulièrement le cas cette saison lorsqu’il ne parvient pas à maquiller tout ça avec des buts. Il s’est fait manger par l’arrière-garde madrilène, qui l’a bien muselé, et les quelques fois où il a reçu des ballons intéressants dans les derniers mètres, il n’a pas su en profiter, avec une erreur technique et/ou le mauvais choix. Son enroulé complètement raté (74e) ou ses multiples glissades symbolisent bien son match.

Griezmann (3,5) : pour son premier Clasico sous la tunique blaugrana, le Français avait sûrement à cœur de se montrer sous son meilleur visage. Il aura tout de même rendu une copie assez insuffisante. Volontaire, tentant plusieurs une-deux avec ses partenaires et pas avare sur les efforts défensifs, Grizi n’aura cependant pas réussi à faire de différences, dans un contexte pourtant favorable. Un bon ballon dans la surface pour Messi à mettre à son actif (60e), mais rien de plus. Remplacé par Ansu Fati à la 83e, qui a créé un peu de danger devant.

Real Madrid

Courtois (5) : une première période particulièrement tranquille, avec peu d’interventions à signaler. Un centre dévié de Jordi Alba qui est revenu dans les pieds de Messi, où il aurait pu mieux faire. Face à des attaquants barcelonais à la peine, il n’a pas eu besoin de sortir de grandes parades, juste d’être vigilant, ce qu’il a réussi.

Carvajal (6) : un début de match délicat où Jordi Alba a plongé dans son dos. Après ces premières alertes, il a mieux fermé son côté, même si c’est par là que le Barça est le plus passé. Une belle intervention devant Alba en première période. Pas vraiment inspiré offensivement lors de la première partie du match, il a haussé d’un ton dans ce domaine après la pause, avec des courses bien plus tranchantes.

Varane (6) : beaucoup d’activité offensive durant la première période. Avec sa qualité dans le jeu aérien, il a représenté une réelle menace sur chaque coup de pied arrêté. Avec un arbitre plus tatillon, il aurait pu obtenir un penalty pour une semelle de Lenglet, voire l’expulsion de Jordi Alba pour une petite gifle alors qu’il était à terre. Défensivement, il n’a pas été inquiété, d’autant que Griezmann était quasiment invisible. Plus sollicité, notamment par Suarez, en deuxième période, il est parfois tombé dans les pièges tendus par l’Uruguayen mais a globalement bien tenu la baraque.

Ramos (6) : un début de match un peu inquiétant avec quelques pertes de balle et des relances moyennes. Puis il s’est repris et a démontré son agressivité habituelle. Une belle intervention devant Messi à la 60e minute et quelques jaillissements bien sentis. Le nouveau recordman des Clasicos (43) n’a pas tremblé.

F. Mendy (5,5) : une partie sérieuse de la part de l’ancien Lyonnais. Il a bien combiné avec Benzema, qui est souvent venu traîner de son côté, et a offert des solutions de manière régulière, n’hésitant pas à prendre la profondeur. Sans véritable adversaire direct, il n’a toutefois pas exagéré et a limité son apport offensif. Même constat après la pause, avec quelques montées intéressantes mais du déchet dans ses centres. Il lui aura manqué d’un peu de folie dans son jeu offensif.

Casemiro (7) : voir ci-dessus.

Valverde (6,5) : avec sa grinta typiquement sud-américaine, il apporte beaucoup au jeu madrilène. Déjà par sa quantité de courses. Plus que Kroos, il est capable de proposer des appels en profondeur, de s’insérer plus haut, entre les lignes du Barça. Dur au mal, il a contribué à la domination de l’entrejeu merengue en première période et s’est essayé aux frappes de loin, bien exécutées. Son activité lui vaut toutefois un manque de lucidité, notamment sur un ballon de contre (68e). Logiquement remplacé par Modric (80e).

Kroos (6) : une première période intéressante mais peut-être moins aboutie que celle de ses compères du milieu. Il a mis quelques minutes à régler son jeu long, son habituel point fort. Quelques ballons rendus directement à l’adversaire donc et moins d’initiative que Valverde mais un impact indéniable dans le pressing madrilène. Plus précis après la pause, il a été l’élément stabilisateur du Real Madrid.

Isco (5,5) : sa créativité s’est remarquée rapidement avec une talonnade géniale pour Benzema (10e). Le petit milieu offensif s’est régalé à se balader entre les lignes, et à jouer avec les nerfs de ses adversaires, alternant accélérations, remises et ballons longs. Beaucoup de diversité dans son jeu donc. Mais il lui aura manqué d’un peu de jus physiquement pour créer de véritables différences par le dribble. Remplacé à la 80e par Rodrygo.

Bale (4,5) : l’élément le plus décevant au Real Madrid au cœur d’une première période pourtant dominée. Pas vraiment inspiré, le Gallois a finalement peu provoqué et n’a pas trouvé preneur sur ses nombreux centres. A plusieurs reprises, il a fait les mauvais choix, et a donné l’impression de ne pas vouloir faire la différence balle au pied. Une prestation individuelle bien moins aboutie que celle de ses partenaires. Mais il a eu le mérite de s’impliquer collectivement, avec du sérieux dans son positionnement.

Benzema (6) : il est en pleine confiance et cela se voit. Le Français a été l’inspirateur du jeu merengue, touchant beaucoup de ballons, se baladant entre les lignes et se décalant souvent vers la gauche. Beaucoup de justesse technique dans ses choix. Il a amené du liant, mais, au final, il n’a pas eu beaucoup d’occasions à se mettre sous la dent (une tête sur l’extérieur du poteau, en angle fermé). Forcément un gros bémol pour un numéro 9.