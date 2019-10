Certains retiendront la prestation de Rodrygo, buteur pour sa première titularisation au Santiago Bernabeu, le nouveau clean-sheet de Thibaut Courtois ou encore la première réalisation de Luka Jovic sous ses nouvelles couleurs. Mais ce Real Madrid-Leganés (5-0, 11e journée de Liga) restera marqué par la prestation de Karim Benzema. Sur le plan statistique pur, l’attaquant français aura brillé avec un but, sur penalty, et deux passes décisives.

Sa réalisation, la 7e de la saison en Liga (actuel co-meilleur buteur avec Gerard Moreno et Loren Moron), lui permet d’ailleurs de devenir le Tricolore ayant le plus marqué pour un club étranger. Avec 229 pions toutes compétitions confondues depuis son arrivée à la Casa Blanca en 2009, l’international tricolore (81 sélections, 27 buts) dépasse un certain Thierry Henry, buteur à 228 reprises sous le maillot des Gunners d’Arsenal. Une sacrée performance saluée par son entraîneur Zinedine Zidane, en flash interview après la rencontre.

Zidane encore et toujours conquis

« Comme toujours, Karim ne change pas beaucoup, c’est important qu’il marque parce qu’il en a besoin en tant qu’attaquant, mais il apporte beaucoup plus que ça et fait jouer les autres, il les rend meilleurs. Je suis content pour lui », a lancé ZZ avant de poursuivre quelques instants plus tard en conférence de presse alors qu’il était invité à réagir sur le manque de reconnaissance dont souffre parfois l’ancien Lyonnais, à Madrid comme en France.

« Je crois qu’il a cette reconnaissance, seulement, il faut prouver à chaque match ici. Dernièrement, il est toujours très bon. Plus que les buts, qui sont importants quand tu es le n° 9 du Real Madrid, j’aime aussi sa façon de combiner avec les autres. (...) Il ne me surprend pas. Il a la reconnaissance de beaucoup de gens », a-t-il conclu, au sujet de l’attaquant le plus sous-coté du Monde selon Thomas Tuchel. Buteur, meneur et passer, Karim Benzema est en tout cas indispensable au Real Madrid.