Jour de reprise pour le Real Madrid. Deux semaines après sa dernière sortie et le match nul contre l’Athletic (0-0), le club madrilène défiait ce samedi après-midi Getafe au Coliseum Alfonso Perez dans le cadre de la 19e journée de Liga. Deuxièmes du championnat d’Espagne, les Merengues avaient l’occasion de passer provisoirement en tête en attendant le derby entre le FC Barcelone et l’Espanyol au RCDE Stadium ce soir (21h, à suivre en direct sur notre site). Mais il fallait pour cela battre les Azulones, septièmes au coup d’envoi avec seulement deux points de retard sur l’Atlético de Madrid (4e). Côté madrilène, Zinedine Zidane sortait un 4-3-3 avec les Français Varane, Mendy et Benzema. En face, Pepe Bordalas alignait un 4-4-2 avec le duo Mata-Angel aux avant-postes.

Après un début de match dans l’ensemble maîtrisé par les Merengues, les locaux montraient de belles choses avec des séquences intéressantes. Cependant, les deux formations n’arrivaient pas à créer le danger et le public n’avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. D’ailleurs, la première opportunité était pour Getafe mais dans ses cages, Courtois restait vigilant sur une belle reprise puissante d’Arambarri (24e). Les hommes de Zinedine Zidane tentaient de répondre et arrivaient finalement à ouvrir le score après la demi-heure de jeu. Trouvé dans son couloir, Ferland Mendy centrait vers Varane qui tentait de placer un coup de tête. Soria sortait de son but et se manquait. Le défenseur français célébrait alors ce but, mais il était accordé au gardien de Getafe qui marquait contre son camp (35e, 0-1).

Le Real Madrid leader provisoire

Cette ouverture du score donnait donc une autre tournure au match, qui s’emballait rapidement. L’ancien Caennais Fajr voyait sa frappe fuir de peu le cadre (38e). De l’autre côté du terrain, c’est Benzema qui s’illustrait avec un tir intéressant repoussé par Soria (42e). Le Real Madrid menait donc sur la plus petite des marges à la pause, Courtois s’imposant en effet devant Fajr (44e) et Cabrera (45e+1) juste avant la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Azulones poussaient pour revenir mais les Merengues arrivaient à marquer un second but. À une trentaine de mètres du but adverse, Kroos se chargeait d’un coup-franc et trouvait Varane. L’international tricolore, oublié par la défense de Getafe, s’envolait pour placer une tête et enfin marquer. Le but était validé avec l’aide de la VAR pour un éventuel hors-jeu (53e, 0-2).

Dès lors, les deux entraîneurs multipliaient les changements. Devant leur public, les locaux s’approchaient de plus en plus des cages de Courtois mais les tentatives, plus nombreuses que celles des Madrilènes, ne donnaient pas grand-chose. En fin de match, les Merengues bénéficiaient d’un peu plus d’espaces. Servi sur le côté gauche, Vinicius Junior tentait d’aggraver le score mais sa tentative de ballon piqué terminait dans le petit filet extérieur (89e). Bale, lui, tombait sur un bon Soria dans la surface (90e+2). Mais dans les derniers instants, les visiteurs inscrivaient enfin ce troisième but puisque Modric, bien servi par Valverde, poussait le cuir au fond des filets (90e+6, 0-3). Le Real Madrid s’imposait 3-0 contre Getafe et passait provisoirement en tête en attendant la rencontre du Barça. De son côté, Getafe restait au septième rang.

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté.