Absent pendant plusieurs rencontres lors de cette première partie de saison, Neymar est désormais en forme avec le Paris Saint-Germain. Depuis son retour à la compétition le 22 novembre face au LOSC, l’international brésilien a marqué trois buts et délivré trois passes décisives en cinq matches toutes compétitions confondues, avec notamment une prestation XXL mercredi soir au Parc des Princes contre Galatasaray en Ligue des Champions (5-0). Tout se passe donc pour le mieux sur le terrain, mais le numéro 10 mène encore quelques batailles en coulisses.

Depuis de nombreux mois, le joueur âgé de 27 ans est en conflit avec son ancien club, le FC Barcelone, pour une prime de prolongation. Neymar réclame en effet la somme de 26 millions d’euros au champion d’Espagne, alors que ce dernier souhaite que le joueur lui paye pas moins de 75M€ pour non-respect du contrat, le Brésilien étant parti pour le Paris SG à l’été 2017. Un procès qui n’est toujours terminé. Mais les deux parties devraient encore une fois se retrouver au tribunal dans les jours ou mois à venir.

Neymar Senior confirme la nouvelle

D’après les informations d’El Mundo dévoilées ce jeudi soir, Neymar a déposé une nouvelle plainte contre le FC Barcelone. Le joueur du Paris Saint-Germain réclame désormais 3,5 millions d’euros à son ancienne formation, représentant une partie de son salaire non-payé par le Barça lors de son départ dans la capitale française. Le média espagnol explique d’ailleurs que pour le principal concerné, les Blaugranas ont agi avec « une mauvaise foi absolue ».

Depuis, le FC Barcelone a confirmé cette nouvelle auprès de la Cadena SER. La radio espagnole a ensuite échangé avec le père et agent du joueur, Neymar Senior. « Oui, il s’agit d’une demande autour de son départ. (...) C’est une chose du passé. Tôt ou tard, il y aura un accord entre le Barça et Neymar. Avec certitude », a déclaré ce dernier il y a quelques instants. Neymar et les dirigeants du FC Barcelone devraient donc encore se retrouver devant la justice, mais cette fois-ci pour une autre affaire...