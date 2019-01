Diego Simeone voulait un attaquant de pointe cet hiver, Alvaro Morata comptait quitter Chelsea et Maurizio Sarri ne comptait plus sur l’Espagnol, souhaitant s’offrir Gonzalo Higuain. C’est donc tout naturellement que cette opération à plusieurs bandes s’est réalisée, et le joueur de 26 ans qui avait fait ses premiers pas à l’Atlético de Madrid avant de rejoindre le voisin merengue est de retour à la maison.

« Notre club a trouvé un accord avec Chelsea pour le prêt pour une saison et demie de l’attaquant international de 26 ans. Le footballeur a signé son nouveau contrat après avoir passé avec succès sa visite médicale dimanche dernier », précise le communiqué du club. L’international espagnol disputera donc les 18 prochains mois sous la tunique rojiblanca, et le club de la capitale aura la possibilité de se l’offrir définitivement après coup.

Un duo avec Antoine Griezmann ?

Un renfort de poids pour l’Atlético de Madrid, notamment en vue du titre en Ligue des Champions, objectif assumé du club avec cette finale qui se disputera au Wanda Metropolitano. Si les Madrilènes peuvent compter sur un Antoine Griezmann toujours en forme, le Français n’était pas toujours bien accompagné devant, Diego Costa livrant des prestations assez moyennes et étant souvent blessé. L’hispano-brésilien est d’ailleurs annoncé partant pour l’été prochain. Nikola Kalinic, arrivé cet été, est un flop et devrait même partir d’ici le 31 janvier.

Angel Correa s’est lui montré plutôt satisfaisant, mais semble meilleur sur un côté qu’en pointe. A Madrid, Alvaro Morata aura l’occasion de se relancer, lui qui a du mal depuis son arrivée à Chelsea à l’été 2017, ayant notamment manqué la dernière Coupe du Monde. Auteur de 5 buts en 16 apparitions en Premier League cette saison, il avait notamment perdu sa place chez les Blues en faveur d’un Eden Hazard repositionné en pointe. À lui de saisir cette opportunité...