Tout est une histoire de dates. Au 1er juillet dernier, la clause libératoire d’Antoine Griezmann passait de 200 M€ à 120 M€. Une aubaine pour le FC Barcelone, qui a donc attendu le mois de juillet pour passer à l’action et payer la somme réclamée. Sauf que l’Atlético de Madrid est persuadé que le club blaugrana a contacté le Français avant le mois de juillet, estimant donc qu’il doit débourser 200 M€ et non 120 M€. Une drôle de situation concernant l’international français, qui pensait avoir fait les choses dans les règles de l’art avec son ancien club.

Le feuilleton est en train de s’envenimer jour après jour, puisque les Colchoneros ne veulent pas lâcher du lest. Mieux, ils accélèrent et ont ainsi contacté le patron de la Ligue espagnole, le fameux Javier Tebas, pour se plaindre officiellement du comportement des Catalans dans ce dossier. Comme il l’a révélé sur l’émission El Transistor de la Onda Cero, l’Atlético de Madrid a demandé le blocage de la licence d’Antoine Griezmann !

« L’Atlético a écrit une lettre pour demander si nous devions donner la licence de Griezmann à Barcelone. La Liga a la possibilité de bloquer la signature d’un joueur. Un mécanisme a été mis en place et ce seront les organes qui devront résoudre cette situation », a lâché Javier Tebas, qui assure ne pas savoir comment le dossier va se terminer. Une chose est certaine, le dossier n’est clairement pas refermé pour les Colchoneros, déterminés à recevoir les 80 M€ qu’il manque selon eux.

