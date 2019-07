Le feuilleton Neymar est toujours au coeur de ce mercato estival. Depuis plusieurs semaines, l’international brésilien est associé à un départ. Ces derniers jours, le directeur sportif du club parisien Leonardo ainsi que l’entraîneur allemand Thomas Tuchel ont d’ailleurs confirmé que le numéro 10 parisien avait des envies d’ailleurs. Mais pour le laisser partir, le Paris Saint-Germain attend toujours une offre satisfaisante sur sa table, alors que le club de la capitale avait déboursé 222M€ en août 2017.

Dans un premier temps, les Blaugranas avaient proposé 40 millions d’euros au Paris SG, mais avec deux joueurs en plus dans la transaction. Une offre loin d’être satisfaisante pour les dirigeants parisiens. Du coup, Sport avançait mardi dernier que le Barça pourrait finalement mettre un peu plus sur la table, et avec Philippe Coutinho compris dans l’offre, pour satisfaire les besoins des hommes forts du PSG. Et les dirigeants catalans semblent avoir réfléchi ses derniers jours.

Le FC Barcelone prêt à sortir plus de sous

Sky Germany avance ce jeudi soir que le FC Barcelone aurait revu ses plans à la hausse pour s’attacher les services de Neymar. Désormais, le champion d’Espagne serait disposé à offrir 100 millions d’euros ainsi que deux joueurs au PSG pour recruter l’international brésilien (97 sélections), encore sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2022. Et les Blaugranas auraient ciblé les joueurs qui pourraient faire partie de cette proposition. Toujours selon le média allemand, il s’agirait de Philippe Coutinho, Ivan Rakitic, Nelson Semedo, Malcom et Ousmane Dembélé.

Mais comme l’explique Sky Germany, l’ailier brésilien, le milieu de terrain croate et le champion du Monde français ne seraient pas motivés à l’idée de rallier Paris cet été. Des informations qui avaient déjà circulé en Espagne ces dernières heures. Pas sûr donc que le Paris Saint-Germain y trouve son compte avec cette nouvelle offre. Cependant, avec cette proposition un peu plus élevée, le FC Barcelone semble donc être prêt à faire des efforts dans ce dossier bien épineux...

