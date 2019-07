La saga de l’été. Chaque jour apporte son lot de nouveautés dans le dossier Neymar (27 ans). Désireux de revenir au FC Barcelone, le Brésilien, de retour à l’entraînement lundi, a une nouvelle fois fait savoir au Paris SG ses envies de départ. Il l’a dit clairement à Leonardo, son nouveau directeur sportif, qui lui a rétorqué qu’il n’avait qu’à lui ramener l’offre adéquate pour que le club de la capitale lui ouvre la porte. En attendant, Thomas Tuchel a annoncé qu’il l’emmènerait sûrement en tournée officielle en Chine.

Pour l’heure, il n’y a pas d’offre officielle, seulement des déclarations d’intentions entre intermédiaires. Ainsi, As expliquait mardi que le Barça était disposé à offrir 40 M€ + Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé au PSG. L’Équipe explique ce mercredi que la première proposition orale des Blaugranas est en fait de 40 M€ + Philippe Coutinho et Ivan Rakitic. Et selon le quotidien sportif, elle ne satisfait pas vraiment les décideurs parisiens, qui attendent davantage de liquidités.

Neymar assure ses arrières

Sport expliquait par exemple mardi qu’une offre de 100 M€ + Philippe Coutinho pourrait constituer une base pour les négociations entre les deux écuries. Mais les pensionnaires du Camp Nou, plutôt confiants sur l’issue du dossier, ne semblent pas disposés à mettre autant d’argent frais sur la table. Ils risquent de devoir s’y résoudre puisqu’Ousmane Dembélé, revenu avec une semaine d’avance à l’entraînement, n’a pas l’intention de quitter la Catalogne et que Samuel Umtiti n’intéresse pas les Parisiens, à en croire le Club de la Mitjanit.

De peur que les Catalans ne parviennent pas à s’entendre avec les Parisiens, le clan Neymar aurait d’ailleurs, selon les informations de Mundo Deportivo, proposé ses services à quatre autres cadors européens : la Juventus Turin, le Bayern Munich, Manchester United et le Real Madrid. Une manière d’assurer ses arrières, même s’il a bel et bien l’intention, d’après Sport, de mettre tout en oeuvre et de presser le PSG pour qu’il accepte de discuter avec le Barça. Voilà qui nous promet bien d’autres épisodes et rebondissements...

