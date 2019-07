Depuis quelques jours déjà, on entend parler de la volonté de Neymar de ne pas aller au clash avec le Paris Saint-Germain. Le Brésilien ne veut effectivement pas fâcher les décisionnaires parisiens, et les informations dévoilées ce soir par UOL Esporte vont d’ailleurs dans ce sens.

On apprend ainsi que le joueur sera présent lors de la tournée estivale du PSG en Chine, et qu’il a accepté de participer aux rencontres que va disputer le club en territoire asiatique face à l’Inter et au Sidney FC. Le média brésilien insiste également sur le fait qu’il souhaite bel et bien quitter Paris pour revenir à Barcelone.

