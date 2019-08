Le match du Real Madrid face à Valladolid (1-1) n’a sûrement pas rassuré les supporters de la Casa Blanca. Sur courant alternatif, les hommes de Zinedine Zidane n’ont pas su bonifier leur succès obtenu lors de la première journée de Liga face au Celta Vigo. En parallèle, le mercato merengue suscite toujours un engouement particulier. Après avoir annoncé que Gareth Bale et James Rodriguez resteraient à Madrid cette saison, le Real souhaite finaliser l’arrivée d’un gros poisson avant la fin du mercato.

Si le dossier Paul Pogba s’enlise, le cas Neymar continue d’alimenter les rumeurs les plus folles. Pour le moment, le président madrilène Florentino Perez s’est montré relativement discret concernant le joueur du PSG. Spectateur privilégié de la passe d’armes entre le club parisien et le FC Barcelone, Perez attend patiemment son tour, pour mieux dégainer... Car les multiples balbutiements du Barça profitent plus que jamais au principal protagoniste. L’incapacité du champion d’Espagne à boucler le transfert du numéro dix francilien provoque un réel optimisme en interne à Madrid.

Florentino Perez rêve de présenter Neymar la semaine prochaine

Discrètement, les hautes sphères du Real œuvrent pour ficeler les contours d’une future arrivée de la star brésilienne au Bernabeu. Ainsi, l’aspect économique de l’opération a déjà été étudié, tout comme l’impact du futur salaire de Ney sur la masse salariale du club. Dans son édition du jour, Sport révèle également que le représentant du Real Madrid Juni Calafat poursuivrait les négociations à Paris. En parallèle, Florentino Perez a déjà pris ses dispositions puisqu’il a contracté un prêt bancaire pour boucler le deal.

Récemment, l’homme fort de la Casa Blanca s’activait pour trouver une porte de sortie à Rodrygo, histoire de faire place nette à Neymar. Preuve que le Real Madrid croit plus que jamais en ses chances, le média catalan affirme que les pensionnaires du Bernabeu s’apprêtent à passer à l’action et espèrent obtenir un dénouement heureux la semaine prochaine ! Objectif avoué, présenter l’international public aux supporters madrilènes dans les prochains jours. De son côté, le FC Barcelone ne sait plus à quel saint se vouer pour trouver une solution lui permettant d’obtenir gain de cause pour son ancien joueur. Au PSG, on s’en frotte déjà les mains...

