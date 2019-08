« Sur le fond, il n’y a aucune avancée. On est dans la même situation depuis dix jours ». Voilà, d’après un proche du dossier Neymar (27 ans), interrogé par L’Équipe, l’état des lieux au sortir de la réunion de ce mardi entre les dirigeants du Paris SG et ceux du FC Barcelone. Les discussions entre les différentes parties n’ont débouché sur aucun accord et c’est donc le statu quo dans ce feuilleton qui dure depuis maintenant des mois.

Un constat partagé par Mundo Deportivo qui parle d’« une réunion sans avancée ». Le Parisien expliquait même que, côté parisien, on considère que « ce n’était pas une bonne réunion ». Sport avance pour sa part que l’« optimisme » est de mise côté blaugrana : « Neymar plus proche ». Le quotidien sportif considère que la venue de la délégation catalane est « un signe fort envoyé au Brésilien ».

Coup d’accélérateur dans les 48h

Tout devrait d’ailleurs s’accélérer dans les heures à venir. Selon un proche de l’opération, interrogé par L’Équipe, il devrait y avoir « une avancée significative dans les prochaines quarante-huit heures ». Le Parisien avance en effet que le club de la capitale et Leonardo ont demandé un temps de réflexion pour étudier les différents montages proposés par les champions d’Espagne, d’autant qu’ils savent le Real Madrid également à l’affût.

Josep Maria Bartomeu et Nasser Al-Khelaïfi vont par ailleurs se rencontrer jeudi et vendredi lors de la réunion du comité exécutif de l’ECA (Association Européenne des Clubs) à Liverpool. De cette rencontre pourrait bien naître la conclusion que tout le monde attend impatiemment depuis des mois. On devrait bientôt savoir où jouera Neymar cette saison.

