Le dossier était au cœur de l’actualité du football de l’autre côté des Pyrénées depuis vendredi après-midi. À la surprise générale, le FC Barcelone a décidé de mener une opération éclair pour s’offrir les services de son ancien milieu de terrain Xavi Hernandez. Présents au Qatar depuis vendredi, Oscar Grau (directeur général) et Eric Abidal (secrétaire technique) ont tenté par tous les moyens de convaincre le champion du Monde 2010 de prendre la tête du Barça dès ce mois de janvier.

Une réponse était attendue aujourd’hui. Et si on se fie aux informations de Mundo Deportivo, elle a été négative. L’actuel entraîneur d’Al-Sadd ne souhaite pas entraîner le Barça dès maintenant, notamment parce qu’il veut aller au bout de la saison avec son club actuel. Il ne semblait également pas spécialement enthousiaste quant à la possibilité de reprendre l’équipe en pleine saison. Les deux parties vont donc continuer de discuter pour une arrivée qui se fera vraisemblablement en juin.

Une question se pose maintenant : que faire d’Ernesto Valverde ? L’entraîneur, très en colère après ces événements, était annoncé sur le départ dès maintenant, et il semble compliqué de le voir reprendre le chemin des entraînements comme si de rien n’était. La non-venue de Xavi va-t-elle obliger les dirigeants barcelonais à compter sur lui jusqu’à la fin de son contrat en juin ? L’état-major catalan tentera-t-il quand même d’embaucher un nouvel entraîneur ? On devrait rapidement en savoir plus...