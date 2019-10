Oui

L’ADN Barça

Ces dernières années, de nombreux supporters barcelonais déplorent une perte de cette identité qui était la marque de fabrique mais aussi la force de l’équipe sous les ordres de Pep Guardiola. Et qui de mieux que Xavi Hernandez, le relais du coach et le taulier de la Pep Team, pour remettre ce style au goût du jour dans un effectif qui a en plus les joueurs, notamment dans l’entrejeu, pour reproduire les séquences de jeu que l’on voyait principalement entre 2008 et 2012. À plusieurs reprises, il a affirmé vouloir baser son approche sur ce qu’il avait appris depuis tout petit à La Masia. « Ma philosophie en tant qu’entraîneur reflète le style qu’on a développé pendant de nombreuses années sous l’influence de Johan Cruyff et de La Masia, et que l’on retrouve dans la façon de jouer du Barça. J’adore voir les équipes prendre des initiatives sur le terrain, le football d’attaque, et revenir à la base de ce qu’on aime tous depuis notre enfance : le football de possession », confiait-il par exemple lorsqu’il a annoncé sa retraite.

De sacrées convictions

On a tendance à dire que Pep Guardiola est un extrémiste de la possession, mais force est de constater que le tacticien catalan a aussi su se réinventer lorsqu’il a fallu le faire, tentant de nouvelles approches tactiques lors de ses aventures en Allemagne et en Angleterre. Xavi lui, semble encore plus radical que son mentor dans son approche du football. « Le style de jeu, ça ne se négocie pas », « pour moi, bien jouer c’est avoir le ballon », sont certaines de ses phrases préférées. Lorsqu’il était joueur déjà, il était sujet de moqueries de la part des supporters lorsqu’il se gaussait du fait que son équipe ait eu la possession après une défaite. C’est un homme de principes, qui sera fidèle à cette philosophie coûte que coûte, et cela devrait plaire aux supporters. On peut aussi imaginer qu’il sera plus enclin à utiliser des joueurs issus du centre de formation. « Il faut renforcer la formation. En cas de besoin, prends ce dont tu as besoin à la maison. À la meilleure époque du Barça, l’équipe avait 60% de joueurs formés au club », expliquait-il en 2017.

Le caractère et les épaules pour réussir

Mais surtout, Xavi semble avoir toutes les cartes en main pour réussir à ce poste d’entraîneur. Sur le terrain, on le voyait déjà régulièrement donner des consignes à ses partenaires, corriger leur placement et bien plus encore. Son apprentissage du rôle d’entraîneur a démarré bien avant la fin de sa carrière de joueur. C’est aussi un homme de caractère, très exigeant envers lui-même et ses partenaires, et particulièrement méticuleux. Il a aussi une capacité impressionnante à fédérer autour de lui. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si certain de ses anciens partenaires, comme Samuel Eto’o ou Rafa Marquez, ont confié vouloir le voir sur un banc de touche au plus vite. « S’il ne finit pas entraîneur du Barca, je le tuerai », blaguait le Camerounais il y a quelques semaines. « Je n’ai pas peur qu’on me voie comme le nouveau Guardiola », expliquait de son côté Xavi, pas franchement intimidé par un possible échec et une comparaison qui pourrait ne pas tourner en sa faveur. Il faut dire que pendant sa carrière il était généralement assez imperméable aux critiques contre lui, ce qui est indispensable dans ce métier, et encore plus dans le contexte hispano-barcelonais.

Non

Une philosophie trop figée

Comme expliqué plus haut, Xavi est un homme convaincu, mais dans le football actuel, rares sont les entraîneurs qui réussissent en ne diversifiant pas leur style de jeu. Diego Simeone est peut-être le seul entraîneur qui ne change pratiquement jamais de philosophie, même en cours de match. D’autant plus que la tendance est aujourd’hui à un style de jeu plutôt rapide et direct, et pas forcément à ce que Xavi semble prôner, à savoir une possession à outrance que les adversaires savent maintenant neutraliser. L’ancien numéro 6 du FC Barcelone sera donc probablement condamné à légèrement revoir ses plans de jeu, et introduire certaines variantes au football qu’il a connu à Barcelone.

Se défaire de cette étiquette de joueur avant

C’est toujours compliqué pour certains joueurs de faire le passage des terrains de jeu au banc de touche, surtout lorsqu’ils étaient encore sur les pelouses il n’y a pas si longtemps que ça. Premièrement, car il peut être très frustrant pour un nouveau coach de voir son équipe jouer et de n’avoir aucune influence directe sur elle pendant un match. Mais c’est surtout dans la relation avec les joueurs que la transition est compliquée. L’erreur serait par exemple d’être encore trop près d’eux, d’autant plus qu’il a partagé le vestiaire avec des joueurs comme Piqué et Messi, avec qui il a encore des liens forts. Ne pas réussir à mettre cette distance impérative compte tenu de la nouvelle hiérarchie en place. Au-delà du côté tactique pour lequel Xavi semble a priori être prêt, la gestion des egos est toujours délicate, surtout dans un vestiaire aussi compliqué. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ces dernières années, le Real Madrid et le Barça ont avant tout misé sur des entraîneurs capables de satisfaire un vestiaire plutôt que sur de vrais tacticiens aguerris.

Xavi devra faire des concessions

Xavi est un homme qui ne mâche pas ses mots et qui n’a pas l’habitude de garder sa langue dans sa poche. Ce qui lui a valu bon nombre de critiques, notamment récemment lorsqu’il a mis en avant le système social au Qatar face à celui en place en Espagne. C’est même peut-être ça le problème. À l’image d’un José Mourinho à l’époque, Xavi est un homme qui déchaîne les passions, mais peut aussi attiser des sentiments beaucoup moins bienveillants. Ce ne sera pas le cas auprès des supporters barcelonais, qui sont d’ailleurs généralement d’accord avec ses avis tranchés lorsqu’il parle de football, mais quand on sait à quel point les dirigeants de clubs se soucient de l’image renvoyée par leurs coachs, nul doute qu’il va devoir apprendre à faire profil bas. Sa relation avec Josep Maria Bartomeu est d’ailleurs loin d’être optimale, et il est donc peu probable que ce dernier fasse appel à lui dans l’immédiat. Il faudra donc attendre 2021 et un possible changement de cap dans les bureaux blaugranas pour le voir débarquer. Mais là aussi, Xavi devra s’habituer à avoir une hiérarchie au-dessus de lui qui risque de lui imposer des joueurs et des choix qui ne lui plairont pas forcément.

