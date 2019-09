Une défaite inattendue. Opposé au Stade de Reims mercredi soir en clôture de la 7e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain avait finalement chuté devant son public sur le score de 2-0. Un deuxième revers cette saison qui posait question malgré les nombreuses absences. Alors forcément, le match face aux Girondins de Bordeaux ce samedi après-midi (8e levée du championnat de France) était très attendu. En plus de devoir réagir après cette contre-performance, le club de la capitale devait préparer de la meilleure des façons son déplacement périlleux en Turquie la semaine prochaine pour y affronter Galatasaray. Mais en face, les Bordelais étaient en pleine confiance. Les joueurs de Paulo Sousa restaient en effet sur une série de six matches sans défaite, dont un dernier succès il y a quelques jours contre Amiens (3-1). Un déplacement en Gironde compliqué donc pour les champions de France. Thomas Tuchel alignait alors un 4-3-3 avec son milieu si précieux Gueye-Marquinhos-Verratti ou encore Di Maria en pointe. Bordeaux s’avançait en 3-4-3.

Dans un Matmut Atlantique plutôt plein, les Parisiens mettaient le pied sur le ballon et tentaient de mettre du rythme. En face, les Girondins restaient organisés et ne flanchaient pas malgré une forte possession parisienne. La rencontre avait d’ailleurs du mal à vraiment débuter. Car hormis ce but refusé à Sarabia pour un hors-jeu (9e), le public du jour n’avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Balle au pied, les Parisiens cherchaient donc à casser le verrou bordelais, mais n’y arrivaient pas. Les locaux, eux, attendaient les opportunités en contre. Il fallait attendre la 27e minute de jeu pour la première réelle occasion avec une frappe un peu trop croisée de Meunier (27e). Le ballon se rapprochait du but de Costil, mais le gardien bordelais s’imposait ensuite magnifiquement devant Di Maria, auteur d’un lob, et Neymar, qui déclenchait une frappe du droit en angle fermé (29e). Sur le plan offensif, les joueurs de Paulo Sousa avaient toujours autant de mal à approcher la surface parisienne. Et quand Hwang rentrait dedans, Thiago Silva était là, comme souvent aujourd’hui (40e).

Kylian Mbappé déjà très en jambes

Le ballon restait la plupart du temps dans le camp bordelais. Assez séduisant dans le premier acte, Meunier trouvait d’ailleurs Neymar dans la surface pour une tête du Brésilien. Costil n’était pas inquiété (44e). Après une première période sans un but, les vingt-deux acteurs revenaient donc sur la pelouse. Comme en début de rencontre, les joueurs avaient un peu de mal à se mettre dedans. Du coup, Paulo Sousa lançait De Préville à la place d’Adli (56e). De son côté, Thomas Tuchel remplaçait Sarabia par Mbappé, de retour après quelques semaines d’absence (60e). Et rapidement, le natif de Bondy s’illustrait. Après une frappe à côté de son coéquipier Neymar, le champion du Monde 2018 avait une véritable action de but mais Costil sortait sa frappe (63e) ! Derrière, Mbappé revenait à la charge mais il ne trouvait pas le cadre (66e). Les changements bordelais s’enchaînaient derrière mais sur le terrain, les hommes de Paulo Sousa finissaient par craquer. Suite à une perte de balle de Pablo, Gueye lançait Mbappé sur la droite.

Beaucoup plus rapide que ses adversaires, le natif de Bondy levait la tête et servait parfaitement Neymar au deuxième poteau qui concluait de l’intérieur du pied pour ouvrir le score (69e, 0-1). Avec ce but, les joueurs de Thomas Tuchel ne lâchaient rien et cherchaient à se mettre à l’abri. Alors que Di Maria terminait sa course sur Costil (74e), Mbappé voulait à tout prix marquer son but pour son grand retour. Le natif de Bondy forçait même un peu des fois, mais Costil, très bon aujourd’hui, sortait sa tentative (78e). L’autre tir de l’attaquant français passait juste au-dessus des cages bordelaises (79e). Avec ce but important de Neymar, le Paris Saint-Germain tenait donc cette victoire (1-0). Désormais, le PSG va pouvoir se tourner vers la Ligue des Champions et ce match difficile en Turquie contre Galatasaray mardi soir. De leur côté, les Girondins de Bordeaux tenteront de se reprendre dans quelques jours face à Toulouse.

L’homme du match : Marquinhos (8) souvent précieux dans l’entrejeu depuis le début de saison, l’international brésilien l’a encore été face à Bordeaux. Dans cette position de sentinelle, juste devant sa défense, le joueur de 25 ans a multiplié les interventions décisives, et ce jusqu’au coup de sifflet final (il était encore là pour chiper le ballon à Kalu à la 90e minute). Toujours présent sur les contre-attaques bordelaises, le natif de São Paulo l’a aussi été devant. C’est simple : le numéro 5 du PSG a rempli son contrat, encore une fois, avec notamment 14 ballons grattés au milieu.

Girondins de Bordeaux

Costil (7) : s’il n’a pas forcément été très serein sur le but de Sarabia qui a finalement été annulé pour un hors-jeu (9e), le gardien est finalement rentré dans son match de la meilleure des manières sur le double face-à-face avec Di Maria et Neymar (29e), sur la frappe de l’Argentin qu’il a repoussé des deux poings (48e) ou encore devant Mbappé (63e, 78e). Il n’a rien cependant pu faire sur le but de Neymar (68e).

Mexer (5,5) : comme toute sa défense, il a dû se répondre présent face aux assauts parisiens en étant à l’initiative de nombreux dégagements. Cela a notamment été le cas en seconde période même s’il a été gêné par l’entrée en jeu de Mbappé qui a continué à faire monter le nombre d’occasions du PSG et donc le nombre de duels qui n’ont pas tous été remportés.

Koscielny (6,5) : l’expérience a parlé pour le défenseur central dont la tâche principale a été de repousser les offensives parisiennes qui se sont multipliées au cours de la partie. Il n’a pas pu s’interposer sur la passe décisive de Mbappé pour Neymar malgré son tacle glissé (69e). Il est celui qui s’en est le mieux sorti dans la défense à trois des Girondins.

Pablo (4,5) : comme ses deux coéquipiers, il s’est montré défensivement en enrayant du mieux possible les attaques du PSG. Cependant, il a essayé d’être plus entreprenant offensivement à défaut de vouloir dégager les ballons. Il a très clairement manqué de présence sur le centre à ras de terre de Mbappé pour l’ouverture du score de Neymar en regardant le ballon (69e). Remplacé par Benito (77e) qui aurait pu bénéficié d’un penalty mais l’arbitre n’a pas bronché suite à son accrochage avec Gueye (90e).

Kwateng (4) : une première période compliquée sur son côté droit ponctuée de nombreuses pertes de balles, et où il a perdu de nombreux duels. Il aurait pu faire de meilleurs choix, notamment offensivement. Des statistiques qui, malheureusement, ne se sont pas améliorées lors de la deuxième période, exprimant sa difficulté dans cette rencontre.

Otavio (5,5) : à l’inverse de son homologue au milieu de terrain, il s’est imposé dans les duels et dans le jeu, ce qui a offert un peu de répit à son équipe en contre ou sur les nombreux assauts du PSG. Par la suite, il a un peu perdu de son efficacité dans ses statistiques mais il a tout de même rendu une copie plutôt propre pour ce genre de match.

Tchouaméni (4,5) : il a été le milieu bordelais le plus en difficulté lors de la première période à l’image de sa frappe totalement ratée en dehors de la surface (43e). Il a manqué de justesse et de présence laissant la liberté aux Parisiens de s’infiltrer. Son match s’est un petit peu amélioré au fil de la seconde période puisqu’il a fallu participer encore plus au jeu de son équipe.

Kalu (5) : à l’opposé de Kwateng, il a rendu une copie beaucoup moins brouillonne, à l’image de ses duels remportés qui lui ont permis de prendre le meilleur sur ses adversaires directs sur le terrain. Il a pu profiter du fait que le jeu était de son côté pour y participer. Malheureusement, l’efficacité offensive a manqué à son équipe.

Hwang (4,5) : il a été l’auteur de la première incursion dans la surface parisienne avant d’être repris par la défense du PSG (15e). Au fil du match le jeu s’est plutôt concentré à l’opposé de son positionnement, ne lui permettant pas vraiment de s’illustrer sauf lorsqu’il a cadré la seule frappe bordelaise du match (76e). Il a également été l’auteur d’un tir qui s’est envolé dans les tribunes (88e).

Briand (4) : malheureusement pour lui, l’attaquant n’a pas vraiment eu d’occasion à se mettre sous la dent pour ne pas dire aucune. Il a cependant participé au jeu en contre et au pressing sur la défense parisienne sans pour autant peser sur ses adversaires. Remplacé par Aït Bennasser (67e) qui n’a pas eu un grand impact dans le jeu bordelais.

Adli (3,5) : auteur d’un très bon match face à Amiens, l’ailier a eu beaucoup de mal à remettre les pieds sur terre face à son club formateur. Il a perdu de nombreux ballons sans se montrer dangereux offensivement tout comme dans ses duels. Remplacé par De Préville (55e) qui, malgré son envie, n’a pas pu s’illustrer offensivement.

Paris Saint-Germain

Navas (6) : avec une seule frappe non cadrée de la part des Girondins en première période, l’ancien gardien du Real Madrid a été plus que tranquille jusqu’à la pause. Il a certainement dû s’ennuyer. Et après la pause, il a aussi vu les minutes défiler, jusqu’à une frappe cadrée de Hwang, qu’il a tranquillement capté au premier poteau (76e). Un match bien tranquille pour lui.

Meunier (7) : l’international belge, de retour comme titulaire, a marqué des points. Même si Kalu et Hwang ont été actifs dans son couloir, le latéral droit parisien est resté concentré pour ne rien laisser passer. Volontaire, il a enchaîné les montées pour apporter le surnombre et son entente avec Sarabia a bien fonctionné. Auteur d’une frappe un peu trop croisée (27e), il a aussi déposé quelques caviars comme ses centres sur la tête de Neymar (44e, 69e).

T. Silva (7,5) : auteur d’une prestation XXL face à l’OL dimanche dernier, le défenseur brésilien avait été mis au repos face à Reims mercredi. Et le capitaine du PSG en a bien profité. Car cet après-midi à Bordeaux, le Brésilien a encore une fois été imparable. On retiendra par exemple sa superbe intervention dans les pieds de Kwon sur une des seules offensives bordelaises (40e), ou son tacle sur une contre-attaque (42e). Encore une fois, « O Monstro » n’a rien laissé passer !

Diallo (6,5) : déjà présent face au Stade de Reims, l’ancien défenseur du Borussia Dortmund a enchaîné une troisième titularisation de suite aujourd’hui, en une semaine. Et le Français, qui n’a pas eu grand-chose à faire comme ses coéquipiers en défense, a livré une prestation correcte. Même si on l’a peu vu, le numéro 22 a fait le boulot, en assurant dans la relance par exemple (98% de passes réussies).

Kurzawa (4,5) : titulaire contre les Rémois mercredi, le latéral gauche français avait encore une chance aujourd’hui. Mais sur la pelouse du Matmut Atlantique, le joueur de 27 ans n’était pas dedans. Très offensif, il a laissé des espaces derrière lui. De l’autre côté, Meunier a fait le boulot donc les Girondins sont à chaque fois passés dans son couloir pour leurs offensives. C’est d’ailleurs dans son dos que Hwang a été servi pour le seul tir cadré bordelais (76e). Seul point positif : il a récupéré 17 ballons.

Gueye (5,5) : auteur d’une prestation incroyable face au Real Madrid, dont beaucoup de gens se souviennent, l’international sénégalais n’a pas réalisé le même match ce samedi. Un peu plus dans le dur, l’ancien joueur d’Everton a eu du mal face aux Girondins puisqu’il a perdu 12 ballons. Sur le plan offensif, il a seulement tenté une frappe à la 17e minute, totalement dévissée. Mais sur le but parisien, c’est lui qui a récupéré le cuir.

Marquinhos (8) : voir ci-dessus

Verratti (5,5) : le milieu de terrain italien a été entreprenant face à Bordeaux. Plus actif que Gueye, le « Petit Hibou » a souvent été dans le coup lors des offensives parisiennes. Cependant, il n’a pas eu un énorme rendement. Pour un joueur de l’entrejeu, le natif de Pescara a d’ailleurs perdu 10 ballons.

Sarabia (5) : l’ancien joueur du Séville FC voulait certainement se rattraper après sa prestation insipide contre le Stade de Reims. En début de rencontre, il a beaucoup bougé et a plutôt été intéressant, avec une première frappe non cadrée (5e), et un but refusé pour hors-jeu (9e). Il est aussi revenu défendre. Mais petit à petit, il a disparu de la circulation. Devenu presque invisible, il a donc laissé sa place à Mbappé (60e). Le natif de Bondy a réalisé un bon retour, avec une passe décisive pour Neymar (69e) et de multiples tentatives (63e, 66e, 79e, 83e).

Neymar (7,5) : sauveur du Paris SG contre Strasbourg et Lyon, le numéro 10 n’avait rien pu faire face à Reims. Mais contre Bordeaux, il a su faire la différence. Parfois un peu trop personnel, l’ancien Barcelonais a néanmoins été précieux. S’il a marqué sur un service de Mbappé (69e), il avait déjà tenté de casser le verrou à plusieurs reprises auparavant (29e, 44e, 54e, 62e, 69e). Encore une fois, il a donc offert trois points au club de la capitale avec ce but si important.

Di Maria (6) : positionné dans le couloir gauche, l’ailier argentin a beaucoup couru. Plutôt disponible et actif, le joueur de 31 ans est bien rentré dans son match et a multiplié les frappes. Après un centre-tir à côté (8e), il a buté sur Costil à quatre reprises (29e, 48e, 74e, 81e). L’ancien joueur de Manchester United n’a donc jamais baissé les bars sur la pelouse mais il a connu beaucoup de déchets. En fin de match, il a cédé sa place à Bernat (88e).

