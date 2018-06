Réunie vendredi dernier, la chambre d’instruction de L’Instance de contrôle financier des clubs (ICFC), a fait ses conclusions sur les clubs qui étaient dans sa ligne de mire. Si l’Olympique de Marseille attendra un peu pour connaître ses sanctions, le Paris Saint-Germain devait se montrer très inquiet. En effet, après l’été de folie 2017 et les achats de Neymar (FC Barcelone) et de Kylian Mbappé (AS Monaco) une enquête a été ouverte par l’Union européenne des associations de football (UEFA) pour voir si le club francilien entrait dans les clous du fameux fair-play financier.

Les conclusions devraient être rendues publiques en milieu de semaine prochaine, mais le Journal du Dimanche a, semble-t-il, quelques informations sur les sanctions dont va écoper le PSG. Selon les informations du JDD, le club parisien ne sera pas exclu de la prochaine Ligue des Champions, mais devra faire très attention pour son recrutement. En d’autres termes, le Paris SG va se voir fixer des objectifs pour rentrer dans les clous.

Même si l’hebdomadaire ne connaît pas l’ordre de grandeur de ses objectifs, il se pourrait que Nasser Al-Khelaïfi et ses collègues doivent faire de très gros efforts pour revenir à l’équilibre. Cette sanction signifierait donc que les contrats de sponsorings du Paris SG ont été revus à la baisse et que les dépenses de l’été passé ne sont pas comblées par les recettes générées. Mardi, au plus tard, les dirigeants du champion de France 2018 seront informés et l’UEFA ne devrait pas non plus tarder à communiquer sur le sujet. Affaire à suivre...