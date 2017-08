Le Paris Saint-Germain est décidé à mettre tout le monde d’accord cet été. Il y a quelques jours, le club de la capitale a mis le paquet pour payer la clause libératoire de Neymar au FC Barcelone (222 millions d’euros) et lui offrir un salaire colossal de 30 millions d’euros. Mais ce n’est pas tout. On le sait, les pensionnaires du Parc des Princes veulent réaliser un deuxième gros coup. Alexis Sanchez et Kylian Mbappé étaient ciblés. Et c’est finalement le second qui se rapproche de Paris d’après les informations de Téléfoot.

Le joueur de l’AS Monaco souhaite quitter le Rocher et donne actuellement sa préférence au club entraîné par Unai Emery. Téléfoot a ajouté que le Paris Saint-Germain devrait passer rapidement à l’offensive avec une proposition de 155 millions d’euros hors bonus. De quoi définitivement mettre hors course la concurrence ? Pas forcément puisque dans l’idéal Monaco ne souhaiterait pas vendre son joueur à Paris. Prétendants de la première heure, le Real Madrid et Manchester City n’ont pas encore réagi encore à cette approche de la part des pensionnaires du Parc des Princes. Ce qui n’est pas le cas du FC Barcelone.

Selon nos informations, les pensionnaires du Camp Nou ont recontacté le clan Mbappé hier et aujourd’hui. Le président Josep Bartomeu, accompagné d’autres dirigeants, a appelé le père en personne. Le patron du club catalan, qui apprécie particulièrement le profil du joueur, a clairement fait état de l’intérêt du Barça pour le joueur de 18 ans. Il reste à savoir si cet appel portera ses fruits et si les Blaugranas, qui discutent en parallèle pour Ousmane Dembélé (Dortmund) et Coutinho (Liverpool), réussiront à doubler le PSG qui a la préférence du joueur à l’heure actuel. Paris lui offre un salaire de 6 millions d’euros plus des bonus selon une source proche. Le PSG risque encore de contrarier le mercato du Barça.