Ce dimanche à 21h au Parc des Princes se joue le Classique du football français PSG -OM ! Que vous soyez parisiens, marseillais ou simple amateur de football, impossible de rater cette rencontre emblématique de Ligue 1. Entre un PSG leader incontesté du championnat et qui reste sur trois victoires consécutives en Ligue des Champions et un OM à l’effectif limité qui tentera le tout pour le tout pour faire un coup au Parc, l’affiche promet d’être belle !

Qui remportera le fameux Classique de l’hexagone ? Si l’on s’en réfère aux statistiques depuis 9 ans et si l’on se fie à la forme du moment, la tendance est nettement en faveur du PSG puisque les parisiens n’ont plus connu la défaite dans cette confrontation depuis le 27 novembre … 2011 !

Le contexte est donc idéal pour tenter de remporter le jackpot sur le Classique grâce aux cotes d’exception proposées par notre partenaire Winamax qui à cette occasion vous fait profiter d’un pari gratuit de 10 € pour tous les nouveaux joueurs sans obligation de dépôt.

Le PSG l’emporte 3-1 au Parc face à l’OM ! (coté à 9)

Dire que l’OM est à la peine depuis 9 ans face au PSG est un doux euphémisme. Il ne faut pas se cacher, le club phocéen n’aime pas vraiment rencontrer son ennemi de toujours ces dernières saisons et les dernières confrontations ne vont clairement pas dans le sens des Marseillais. Sur les trois dernières venues de l’OM au Parc, Marseille a pris trois défaites, a encaissé 9 buts et n’en a marqué qu’un seul en mars dernier lors du succès 3-1 de la bande à Thomas Tuchel. Malgré les blessures, le PSG semble armé pour réitérer pareille performance face à une formation marseillaise qui devrait encore être privée de nombreux éléments dont Florian Thauvin. Ajoutez à cela que le PSG a gagné 12 des 14 matches qu’il a disputés et qu’il reste sur trois cartons face à Angers (4-0), Nice (1-4) et le FC Bruges (1-5), on ne donne pas cher de la peau d’une formation phocéenne qui n’a remporté qu’un seul de ses 5 derniers matches et qui a mordu la poussière face à Amiens lors de son dernier déplacement (1-3). Une victoire sur le même score apparaît donc comme tout à fait plausible.

Kylian Mbappé marque trois buts (coté à 14,5)

Blessé depuis de nombreuses semaines, Kylian Mbappé a fait un retour fracassant face à Nice (1 but et une passe décisive en 8 minutes) et surtout face à Bruges (3 buts et une passe décisive en 39 minutes). Piqué au vif par Thomas Tuchel qui souhaitait uniquement le préserver, le champion du monde 2018 a répondu de la plus belle des manières en prouvant à son coach qu’il pouvait non seulement compter sur lui, mais qu’il avait retrouvé l’intégralité de ses moyens. Il devrait donc retrouver sa place dans l’attaque parisienne dès le coup d’envoi et voudra une fois encore briller face à une équipe phocéenne qui lui a bien réussi ces derniers temps (2 buts en 2 matches). Le voir à nouveau marquer un triplé comme face au FC Bruges est tout à fait concevable vu la forme et l’envie qu’il affiche.

Dario Benedetto marque pour l’OM face au PSG (coté à 3,70)

Si toutes les statistiques sont contre l’OM, le club phocéen devrait tout de même pouvoir compter sur le nouvel homme de son attaque, un certain Dario Benedetto. L’attaquant argentin, qui adore les chaudes ambiances et qui est habitué aux superclasico entre Boca Juniors et River Plate, devrait se régaler au Parc des Princes. Plutôt à l’aise à l’extérieur (4 buts marqués en 5 matches à l’extérieur), Dario Benedetto devrait une fois encore être un danger permanent pour la défense parisienne et pourrait bien surprendre Keylor Navas.

Alors n’attendez plus : profitez maintenant avec Winamax d’un pari gratuit de 10€ pour tous les nouveaux joueurs sans aucune obligation de dépôt.