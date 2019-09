En recrutant in extremis Mauro Icardi sous la forme d’un prêt avec option d’achat, le Paris Saint-Germain a réalisé un grand coup sur le mercato estival, et considérablement renforcé son secteur offensif. Mais qui dit Mauro Icardi dit Wanda Nara. Et pour beaucoup, faire entrer la fougueuse Argentine au sein du club francilien représente un danger. Car elle a la langue bien pendue et sait utiliser l’outil médiatique. Il n’a d’ailleurs pas fallu attendre longtemps avant de l’entendre s’exprimer au sujet du transfert de son poulain.

Interrogé par sa propre sœur, qui anime une émission en Argentine "Morfi, todos a la mesa", Wanda Nara s’est confiée sur la genèse du transfert et sur le fait que Paris n’était pas la detination de ses rêves, au contraire. « Parmi les options que nous avions, le PSG était le pire pour moi parce que je dois faire la navette avec les garçons, qui vont à l’école en Italie. (…) De nombreuses équipes italiennes importantes (Juventus, Roma et Napoli) l’ont voulu et cela aurait été plus pratique, mais j’ai pensé à lui », a-t-elle glissé lors de son entretien téléphonique. « Les enfants ne le savaient même pas. Mauro est déjà parti à Paris. Il a emballé une petite valise, est parti et m’a laissé avec tout. Les garçons vont à l’école en Italie, alors on va vivre entre Milan et Paris, faire des allers-retours ».

La photo de Maxi Lopez avec Neymar...

Visiblement, le choix du PSG n’emballe pas plus que cela Wanda Nara d’un point de vue purement familial. Cela laisse déjà penser qu’il ne sera pas si simple de convaincre Icardi de s’engager définitivement (le PSG possède une option d’achat) à l’issue de la saison. Enraciné à Milan depuis très longtemps, le couple ne compte donc pas s’installer véritablement à Paris. Wanda Nara a également commenté un fait passé un peu inaperçu en France. Son ancien compagnon, l’attaquant Maxi Lopez, a posté sur les réseaux une photo de lui avec Neymar le jour de la signature d’Icardi. Comme une provocation.

« Ils ont téléchargé la photo le même jour où Mauro a rejoint l’équipe. C’est une photo vintage, elle n’est pas d’actualité. Je veux penser que c’était une coïncidence, car tous les joueurs savent tout », a commenté Wanda Nara, qui n’en peut plus de revenir sur la brouille entre Icardi et Maxi Lopez. Cela n’aidera pas à accélérer l’intégration de son mari, qui a découvert les installations du Camp des Loges hier avec de la remise en forme. Sera-t-il sur pied après la trêve internationale pour débuter face à Strasbourg le 14 septembre ? La réponse arrivera bientôt.

