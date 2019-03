Depuis de nombreuses années, le dossier du gardien de but est un problème du côté du Paris Saint-Germain. Nicolas Douchez et Salvatore Sirigu sont arrivés en premier et aucun des deux n’a été conservé. L’Italien a ensuite été mis en concurrence avec l’international allemand Kevin Trapp et une nouvelle fois, les deux ont quitté le navire. Aujourd’hui, c’est Alphonse Areola et Gianluigi Buffon qui se partagent la position de dernier rempart au sein du club de la capitale.

L’année passée, en huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, Areola avait probablement été le meilleur joueur du Paris SG, mais cela n’a pas empêché le club français d’acquérir le gardien de la Juventus Gianluigi Buffon, qui, lui, est loin d’être tout blanc lors de la rencontre retour de Ligue des Champions cette année face à Manchester United (défaite 3-1 du club hexagonal et donc élimination de la plus prestigieuse des compétitions européennes).

Il toucherait près de 20 M€

Selon les médias britanniques, le Paris Saint-Germain chercherait donc toujours un gardien et aurait jeté son dévolu sur celui de Manchester United : David De Gea. L’Espagnol, courtisé aussi par la Juventus et le Real Madrid, est en fin de contrat en juin 2020, dans un an donc, et pourrait bien jouer de ces intérêts pour faire monter les enchères et gagner un - plus - confortable salaire. Ainsi, dans les tabloïds ce dimanche, on retrouve quelques chiffres assez hallucinants.

Selon The Sun, le Paris SG aurait proposé un salaire de 350 000 (presque 407 000 euros) livres par semaine à l’Espagnol ce qui correspond donc à 1,6 M€ par mois et donc à 19,5 millions d’euros par an. Il est écrit que si Manchester United, son club actuel, ne s’aligne pas sur cette proposition de salaire astronomique du club hexagonal, alors, l’ancien de l’Atlético Madrid pourrait bel et bien s’en aller vers d’autres cieux.