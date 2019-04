L’OL fait grise mine depuis mardi soir. Eliminé en demi-finale de Coupe de France, le club de Jean-Michel Aulas a bouleversé ses plans. Bruno Genesio ne prolongera pas tout de suite et devra au moins arracher la 2e place du championnat pour essayer de rempiler. Cette nouvelle mission commando débutait ce samedi avec la réception de Dijon. Une affaire qui roule se disait-on avant la rencontre. Le coach lyonnais effectuait quelques choix forts comme les titularisations de Tousart et de Terrier à la place de Ndombele et Memphis. Rafael prenait lui le couloir gauche. Dans l’obligation d’engranger des points, Kombouaré lui alignait à nouveau Runarsson à la place d’Allain. Le Kanak voulait voir des joueurs combatifs et actifs dès les premières minutes.

Son palpitant a dû fonctionner à plein en ce début de match. L’OL ouvrait en effet le score dès les premières secondes. En difficulté face au pressing adverse, Haddadi voyait son ballon contré par Fekir. Cornet récupérait et permettait à Terrier de marquer (1-0, 1e). La rencontre démarrait de la pire manière pour la lanterne rouge mais elle ne se désunissait pas. Mieux, elle égalisait dans la foulée. Saïd se jouait de la défense lyonnaise grâce à un formidable une-deux avec Tavares et battait Lopes (1-1, 3e). Sur l’action suivante, les Gones n’étaient pas loin de reprendre l’avantage mais sur le contre, Saïd tentait sa chance de l’extérieur de la surface. Sa frappe, largement déviée par Marcelo, prenait le pauvre Lopes à contre-pied (1-2, 7e).

Rien ne va plus à l’OL

Un début de match canon qui ne faisait pas du tout les affaires lyonnaises. Sifflés par leurs propres supporters, les locaux essayaient de se remettre la tête à l’endroit. Ils auraient même pu revenir au score sur coups de pied arrêtés seulement le coude de Marié sur cette tête de Marcelo n’était pas signalé par le VAR (20e) et Runarsson repoussait miraculeusement une tête à bout portant du défenseur brésilien (22e). Alors qu’elle disputait encore son premier tiers, cette rencontre avait déjà des allures de KO. Les deux équipes se retrouvaient souvent coupées en deux ce qui offrait des occasions de chaque côté. Cornet (31e), Fekir (44e) ou encore Tavares (35e) ne parvenaient pas à convertir avant la pause.

Au retour des vestiaires, Lyon n’avait guère d’autres choix que de se porter vers l’attaque. Les Gones mettaient pas mal d’intensité devant pour déstabiliser la défense dijonnaise. Dans un premier temps, Dembélé ne profitait pas de la mauvaise sortie de Runarsson (48e). Le raid de Cornet ne suffisait pas non plus (52e), tout comme la reprise ratée de Dembélé (55e) alors que le portier islandais repoussait une nouvelle tête de Dembélé sur sa ligne (62e). Rien ne voulait sourire à l’OL qui finissait même par craquer contre le cours du jeu. Même s’il y avait eu cette grosse frappe de Marié (49e), plus tard Chafik décalait Saïd dont le centre contraignait Rafael à marquer contre son camp (1-3, 66e). L’entrée de Memphis donnait un semblant de coup de fouet à l’image de cette frappe contrée par le bras de Lautoa (79e). Cette fin de match devenait même terrible pour les Gones, hués par leurs supporters, qui encourageaient même les Dijonnais. La 2e place s’éloigne peut-être pour l’OL, alors qu’à l’inverse Dijon reprend espoir dans la lutte pour le maintien en occupant désormais la 18e place.

Revivez le film de cette rencontre sur notre live.