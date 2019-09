Depuis minuit ce mardi 3 septembre, les clubs français ne peuvent plus recruter, sauf un joker (si cela concerne un joueur évoluant dans l’Hexagone). La fin de trois mois de lutte acharnée pour dénicher les renforts idoines ou bien retenir un joueur très courtisé. Désormais, c’est l’heure du bilan. En France, nos représentants de Ligue 1 ont dépensé pas moins de 670 M€ pour se renforcer (en échange, ils ont perçu 833 M€), soit une moyenne de 33 M€ par écurie.

Mais bien évidemment, plusieurs clubs n’ont pas investi autant d’argent. Sans surprise, plusieurs « habitués » des tops 10 ont répondu présent. A commencer par l’AS Monaco. Dix-neuvième du classement de L1, l’ASM a une nouvelle fois misé sur un recrutement massif pour retrouver les sommets du championnat. Et sur les onze recrues enregistrées, deux figurent dans ce classement. Wissam Ben Yedder, arraché au Séville FC pour 40 M€ (recrue la plus chère de l’été en L1) et Gelson Martins, acheté définitivement à l’Atlético de Madrid pour 30 M€ (3e renfort le plus cher, ex aequo avec Idrissa Gueye).

Une vague de transferts records

Champion de France en titre et club le plus riche du championnat, le Paris Saint-Germain a placé deux de ses neuf recrues sur le podium : Abdou Diallo (32 M€) et Idrissa Gueye (30 M€). Arrivé sous forme de prêt, Mauro Icardi figurera peut-être en haut du classement lors des prochains mercato si Paris lève l’option d’achat fixée à 70 M€. Viennent ensuite les formations ayant réalisé les campagnes les plus onéreuses de l’histoire. L’Olympique Lyonnais en premier.

Grâce à Jeff Reine-Adelaïde (25 M€, 5e), Joachim Andersen (24 M€, 6e) et Thiago Mendes (22 M€, 7e), les Gones sont les plus représentés dans ce top 10. Ambitieux après sa victoire en Coupe de France et sa nouvelle qualification en Ligue Europa, le Stade Rennais s’est lui aussi distingué en dépensant pas moins de 21 M€ hier pour engager l’ailier du Sporting Portugal Raphinha (8e). Passé sous le giron d’INEOS, Nice et son transfert record, Kasper Dolberg (20,5 M€) sont 9e. Enfin, en plus d’avoir réalisé le plus gros total de ventes de son histoire (145 M€), le LOSC a également signé sa recrue la plus onéreuse avec Renato Sanches (20 M€, 10e).

