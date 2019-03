Une nouvelle fois, la Ligue de football professionnel avait décidé de reporter certaines rencontres de ce samedi à ce dimanche. Par conséquent, on se retrouvait, encore ce dimanche, avec trois rencontres de Ligue 1 au programme à 15h00, en attendant les rencontres de l’OL contre Toulouse (à suivre sur notre live commenté) et de l’OM contre l’ASSE (à suivre également sur notre live commenté). Alors, le LOSC, dauphin du Paris Saint-Germain, recevait Dijon pendant que Guingamp et Nantes s’affrontaient au Roudourou et que Nice recevait Strasbourg.

Les Lillois ont longtemps attendu avant de trouver la faille. En première période, les Dogues ont mis une quinzaine de minutes avant de poser le pied sur le ballon. Mais il n’y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent hormis une frappe non cadrée de Luiz Araujo (20e). S’il fallait ressortir un élément des Nordistes dans cette première période, ce serait probablement l’arrière latéral droit turc Mehmet Çelik qui s’offrait une incroyable percée dans la surface en toute fin de premier acte (37e). Un Dijon solide et appliqué arrivait à la pause sans avoir encaissé de but.

En deuxième période, on s’attendait à ce que soit un peu plus compliqué pour les hommes d’Antoine Kombouaré. Dès la 52e minute, soit 7 minutes après le retour sur le rectangle vert, l’arbitre de la rencontre désignait le point de penalty pour une faute de Nayef Aguerd sur Nicolas Pépé (52e). Toutefois, après vision de la VAR, l’homme en noir révisait sa décision et annulait le penalty pour une position - limite - de hors-jeu au départ de l’action. Lille insistait de plus en plus et allait trouver la faille. Bien lancé côté droit, Jonathan Ikoné travaillait son défenseur et centrait. Le ballon était dévié dans ses propres filets par Lautoa (1-0, 73e). Rien ne se passera à la suite de cela. Lille met la pression sur Lyon avec huit points d’avance.

Guingamp s’en sort bien, Nice aussi

Dans les autres rencontres de l’après-midi, Guingamp et Nantes se sont quittés sur un match nul (0-0). Dans une première mi-temps très ouverte, c’est plutôt les joueurs de Jocelyn Gourvennec qui auraient pu ouvrir la marque à plusieurs reprises. Diego Carlos, sur un long ballon d’Eboa Eboa, n’était pas loin de tromper son propre portier (8e). Benezet s’essayait aussi, mais rien n’y faisait. 0-0 à la pause. Le rythme allait un peu redescendre. Et on s’ennuyait un petit peu jusqu’au temps additionnel. Sur un ballon entre Valentin Rongier et Eboa Eboa, le défenseur breton allait toucher le ballon de la main. Toutefois, le capitaine nantais allait rater son penalty, le tirant très étrangement (90e+6). Score final 0-0.

Enfin, Nice, en panne, accueillait une bien belle équipe de Strasbourg. Alors que les Alsaciens avaient la main mise sur le jeu dans cette entame de match, ce furent bien les Aiglons qui allaient trouver la faille les premiers. Sur la gauche, l’arme fatale numéro 1, Allan Saint-Maximin, débordait puis centrait au deuxième poteau où l’inévitable Atal rodait (1-0, 20e). Puis, il ne se passait plus grand-chose. Les deux formations eurent les occasions de marquer soit pour s’offrir un break soit pour revenir, mais il n’en fut rien. C’est en fin de match que cela allait s’animer. Une faute non sifflée sur Cyprien allait mettre le feu aux poudres. Dans la foulée, Barbosa et Grandsir allaient s’échauffer et en venir aux mains, créant au passage une bagarre générale. Résultat des courses, carton rouge pour les deux derniers cités. Score final 1-0 pour Nice malgré les six minutes de temps additionnel.