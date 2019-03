Si Gelson Martins est, pour le moment, la recrue hivernale ayant le plus d’impact à Monaco, Cesc Fabregas est, et de loin, le renfort le plus clinquant du marché de janvier en Ligue 1. Arrivé sur le Rocher en provenance de Chelsea, le milieu de terrain espagnol âgé de 31 ans a surpris certains observateurs en choisissant de rejoindre un club alors au fond du classement de Ligue 1. Sans regret vis-à-vis de son choix et bien décidé à aider l’ASM malgré le départ prématuré de son ami Thierry Henry, le champion du monde 2010 prend ses marques.

Mieux, l’ex-Blaugrana compte bien faire son bonhomme de chemin au sein de notre ligue des talents, le troisième championnat de sa carrière (après la Premier League et la Liga). Mais que pense justement un joueur ayant évolué au plus haut niveau de notre Ligue 1 ? Alors que l’argument financier est logiquement avancé par beaucoup pour justifier la présence de Fabregas en Principauté, le natif Vilassar de Mar est loin de mépriser le championnat de France.

Fabregas surpris par la L1

« Il y a beaucoup de qualités et notamment chez les jeunes qui sont extrêmement talentueux. C’est un championnat très rapide, très fort, et je suis assez surpris de voir que les jeunes n’ont pas peur de venir vous défier, vous dribbler. Il y a énormément de potentiel et ce n’est pas un hasard si tous les meilleurs joueurs de Ligue 1 finissent dans les meilleurs clubs étrangers. Et il ne faut pas négliger l’impact physique du championnat français, et pourtant j’ai joué dix ans en Premier League », a-t-il confié à Nice-Matin.

Surpris et séduit par la L1, Fabregas a ensuite été relancé sur un ancien de la maison monégasque et tête d’affiche de notre championnat : Kylian Mbappé. Auteur de 26 buts en 23 matches domestiques, le natif de Bondy n’en finit plus de tout exploser sur son passage. De quoi donner quelques petits regrets à un Fabregas qui aurait bien aimé évoluer à ses côtés sur le Rocher. « Ce qui me fascine avec lui, c’est qu’il est toujours en mouvement et recherche toujours le but. Si j’avais joué avec lui… je me serai régalé. Il est jeune, talentueux, semble être à l’écoute, discipliné. C’est difficile de se projeter avec lui et pourtant j’ai connu Lionel Messi en jeune. Parfois, il semble arrogant, mais c’est juste qu’il est plus doué que les autres ». Mbappé appréciera.