A peine le temps de respirer que cela repart. Et on ne va pas s’en plaindre. La 23e journée de Ligue 1 se lance ce mardi soir, avec Monaco-Angers et Lille-Rennes à 19 heures et Nantes-PSG à 21 heures (match à suivre en direct commenté sur notre site). Les Canaris avaient battu le club de la capitale la saison passée à la Beaujoire sur le score de 3-2 après un match complètement fou. Parviendront-ils à rééditer l’exploit ?

L’entraîneur Christian Gourcuff compte plusieurs blessés, à commencer par son gardien Alban Lafont et son latéral droit Denis Appiah, en plus de Nicolas Pallois et autre Coulibaly. C’est donc un onze nantais remanié qui sera aligné ce soir, avec Petric dans les buts, préféré à Olliero. Prado, Péruvien de 24 ans qui évolue habituellement avec la réserve, devrait être aligné côté droit de la défense, Charles Traoré occupera lui le côté gauche. La charnière sera composée de Girotto et Wagué.

Kylian Mbappé sera là

Au milieu, ce sera plus classique avec Touré et Louza pour récupérer les ballons et les glisser à Ludovic Blas qui jouera un cran plus haut. Bamba et Simon animeront les ailes et tenteront d’alimenter Emond. Côté parisien, Thomas Tuchel devrait également présenter un onze différent de celui habituellement proposé, aussi en raison des blessures. Marquinhos, Thiago Silva, Colin Dagba et Abdou Diallo sont forfaits, ce qui ne laisse pas beaucoup de choix pour composer la défense. Navas sera dans les buts et la ligne de 4 Meunier-Kehrer-Kimpembe-Kurzawa devrait être alignée.

Au milieu, cela pourrait tourner avec Leandro Paredes potentiellement titulaire aux côtés de Marco Verratti. Sur les ailes, on pourrait revoir Pablo Sarabia, accompagné de Julian Draxler, si Tuchel privilégie le turnover, ou Angel Di Maria. En pointe, Kylian Mbappé va pouvoir oublier sa frustration de samedi dernier et il sera accompagné par Mauro Icardi. À moins que Tuchel relance Edinson Cavani.