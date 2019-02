Prolongera ? Ne prolongera pas ? Telle est la question du côté de l’Olympique Lyonnais et de Bruno Genesio en ce moment. En fin de contrat à la fin de la saison, le coach rhodanien, qui a été approché par Pini Zahavi pour gérer sa carrière, ne sait pas à quelle sauce il sera mangé. Initialement prévue fin mars, la rencontre avec son président, Jean-Michel Aulas, va être avancée pour qu’une décision finale soit prise à la fin du même mois.

« Nous avons tenu un comité de gestion lundi soir, pour se poser la question de la chronologie des choses. Nous sommes tombés d’accord. C’était une demande de Bruno, pour qu’on prenne une décision concernant sa prolongation plus tôt que ce qu’on avait convenu initialement. Nous avions prévus de nous revoir une fois les objectifs atteints, ou non. Il y en avait deux, le premier passer les poules de la C1 et le second, qui suppose qu’on soit pratiquement à la fin du championnat, se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Donc c’est vrai qu’il y avait de l’incohérence puisque cela nous amenait à fin mai », a commencé par détailler le président de l’OL lors d’une conférence téléphonique à laquelle Foot Mercato a pris part.

Bruno Genesio ovationné par le conseil d’administration de l’OL

Sauf que dans son allocution, le dirigeant français a laissé planer le doute, instillant une petite information, une petite tendance, dans ce dossier. « Officiellement le comité de gestion s’est positionné afin de prendre une décision fin mars au plus tard afin que Bruno ait la capacité à se retourner si on ne le prolongeait pas. On s’est aussi rendu compte que le recrutement pouvait ne pas être le même selon l’entraîneur. Je voulais aussi vous dire que nous avons demandé à Bruno de venir au conseil d’administration ce lundi. Il a fait une intervention brillante et il a été applaudi par le conseil d’administration, c’est la première fois que je vois ça. C’est un indice, aussi à prendre en compte », a malicieusement glissé le grand patron des Gones.

Si le cas de Laurent Blanc a été évoqué à l’OL par la presse, la rumeur a été démentie par l’ancien coach du Paris Saint-Germain dans l’émission Téléfoot. De son côté, il ne semble pas que l’OL travaille, à l’heure actuelle, sur un éventuel remplaçant de Bruno Genesio. « Des entraîneurs qui se proposent à l’OL ? Par la presse oui, mais je n’ai aucun contact personnellement », a froidement répondu JMA. Le coach lyonnais peut donc préparer sereinement la rencontre face au FC Barcelone la semaine prochaine (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté). Avant de voir encore plus loin avec son OL ?