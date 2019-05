La saison de l’Olympique de Marseille est très compliquée, mais elle n’est pas encore catastrophique. Mais de là à ce que cela arrive, il n’y a qu’un pas. Il suffirait simplement à l’AS Saint-Étienne de l’emporter contre Monaco ce dimanche après-midi et que l’Olympique Lyonnais gagne sa confrontation face à Lille plus tard dans la soirée (rencontre à suivre en direct sur notre live commenté). Dans ces deux cas, les Phocéens pourraient se voir reléguer bien trop loin - en termes de points - des places qualificatives pour l’Europe.

Par conséquent, on se demande bien ce qui pourrait se passer l’été prochain et cela n’annonce rien qui vaille pour ceux en place. Évidemment, de nombreux joueurs de l’OM seront amenés à se trouver des points de chute, mais ce n’est pas tout. Le triumvirat Eyraud-Garcia-Zubizarreta pourrait avoir très chaud. Le président est évidemment en première ligne, d’autant que c’est lui qui a engagé les deux autres. Dans La Provence ce dimanche, on apprend que le voir partir est une option mise sur la table et qu’il pourrait gérer les affaires de Frank McCourt en France et s’éloigner du club marseillais.

Garcia sur un siège plus qu’éjectable

Ce premier départ est une demande des supporters marseillais et l’homme d’affaires américain, propriétaire de l’OM depuis 2016, commence à poser des questions à son entourage sur la suite à donner aux hommes qu’il a mis en place. Concernant Rudi Garcia, convoité en Italie et en Espagne, cette saison pourrait lui être vraiment fatale. Déjà douze défaites cette année, des éliminations piteuses en Ligue Europa, en Coupe de France et en Coupe de la Ligue et donc, possiblement, aucune qualification pour la prochaine Ligue Europa, sans parler de Ligue des Champions.

Son limogeage coûterait environ 10 millions d’euros, mais on se demande bien comment celui qui a été prolongé en début de saison pourrait survivre au bilan de cette année que ce soit en termes comptable ou en termes purement de jeu. Reste à savoir le sort réservé à Andoni Zubizarreta, extrêmement discret et pisté par Arsenal. Quoi qu’il en soit, Frank McCourt pourrait se rendre compte de l’échec de son OM dès ce soir (en ce qui concerne cette édition de Ligue 1) et prendre rapidement des décisions plus que radicales. Pour mieux repartir ?