Un Classique très attendu. Huit mois après les dernières confrontations entre les deux formations (deux victoires 3-0 du PSG, ndlr), l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain se retrouvaient ce dimanche soir à l’Orange Vélodrome dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Après deux victoires en Ligue 1, le club phocéen restait sur un revers face à la Lazio de Rome (1-3) en Ligue Europa, tandis que les champions de France avait enregistré un match nul face au Napoli (2-2) en Ligue des Champions après avoir battu Amiens en Ligue 1 pour sa dixième victoire en autant de matches. Pour tenter de stopper la série parisienne, Rudi Garcia alignait un 4-3-3 avec une grande nouveauté devant puisque Mitroglou et Germain n’étaient pas titulaires, le coach phocéen préférant jouer avec un trio Thauvin-Ocampos-Payet. Côté parisien, Thomas Tuchel réservait plusieurs reprises avec notamment Choupo-Moting en pointe, mettant Mbappé sur le banc tout comme Rabiot. Devant leur public, les Phocéens rentraient rapidement dans leur match en mettant de l’intensité et de l’agressivité sur la pelouse.

Les joueurs de Rudi Garcia tentaient d’approcher la surface parisienne mais la tâche était compliqué, à l’image de ce duel de capitaines entre Marquinhos et Payet (5e). Plutôt sereins balle au pied, les champions de France se procuraient la première occasion puisque Draxler offrait une frayeur au public marseillais sur un corner de Neymar, mais sa frappe fuyait le cadre (12e). Les Phocéens tardaient à réagir et Amavi trouvait finalement un espace pour tenter sa chance. Sa frappe légèrement déviée était captée par Areola (20e). Le ballon passait rapidement d’un camp à l’autre et Choupo-Moting croisait lui trop sa frappe (23e). Dans un temps-fort ensuite, les Olympiens s’installaient aux abords de la surface parisienne. Après une frappe tendue de Luiz Gustavo (28e), N’Soki sauvait les siens en sortant un centre dangereux devant Thauvin. Et sur le corner qui suivait, Ocampos obligeait Areola à s’envoler pour capter son coup de tête (34e). Les joueurs de Thomas Tuchel restaient cependant dangereux et Kamara envoyait un centre intéressant de Bernat en corner (35e). Et juste avant la pause, Strootman réalisait un énorme sauvetage en sortant une tentative de Di Maria sur sa ligne (45e+1).

Mbappé, une entrée encore décisive !

En deuxième période, les Parisiens venaient rapidement inquiéter Mandanda, mais le gardien français était vigilant sur une belle frappe de Di Maria (46e). Et les champions de France semblaient dans un temps-fort puisque Neymar s’amusait avec Sanson avant de trop croiser sa tentative (56e). Payet tentait de son côté de sonner la révolte olympienne mais Areola sortait d’une belle claquette son coup-franc direct (58e). Sur le corner joué derrière, Luiz Gustavo voyait sa tête être repoussée, tout comme la tentative de ciseau de Rami (59e). Voyant son équipe en difficulté, Thomas Tuchel lançait Mbappé à la place de Choupo-Moting (62e). Un choix payant rapidement puisque l’international français ouvrait la marque trois minutes plus tard ! Suite à une perte de balle de Sanson, Di Maria envoyait le joueur de 19 ans dans la profondeur. Plus rapide que Kamara, Mbappé se présentait face à Mandanda et croisait parfaitement sa frappe pour marquer (65e, 0-1).

Après une situation pour Neymar face à Sarr (72e), Rudi Garcia réagissait en opérant deux changements : Sanson remplacé par Radonjic et Germain à la place de Thauvin (73e). Les changements n’apportaient rien puisque les Parisiens revenaient à la charge, mais Mandanda sauvait l’OM à deux reprises face à Mbappé (75e) et Meunier (77e). De son côté, Thomas Tuchel lançait Rabiot et faisait sortir Di Maria (78e). Auteur d’une prestation correcte, Amavi trouvait derrière le poteau sur une frappe flottante (79e). En fin de rencontre, Ocampos cédait sa place à Mitroglou (85e) et l’OM se retrouvait avec deux attaquants. Finalement, les Phocéens trouvaient la faille par l’intermédiaire du Grec mais M. Bastien sifflait une faute, très sévère, juste avant de Strootman sur Marquinhos (87e). À force de chercher l’égalisation, les locaux laissaient des espaces et les Parisiens en profitaient pour faire le break. En contre-attaque, Mbappé trouvait Neymar dont la frappe trop croisée été envoyée dans le but vide par Draxler (90e+5, 0-2). Le PSG prenait donc les trois points à l’Orange Vélodrome et enregistrait une onzième victoire en autant de rencontres.

L’homme du match : N’Soki (7) habitué à occuper le flan gauche, le jeune français a été le meilleur parisien en première période. Il est d’ailleurs celui qui a récupéré le plus de ballons dans le premier acte (9 ballons gagnés). Il est bien intervenu devant Sarr (6e), Thauvin (7e, 22e, 37e), Amavi (32e) ou encore Sanson (39e). En seconde période, il a été moins inquiété, mais s’est montré solide devant Thauvin. Dans les dernières secondes, il a bien coupé une ouverture de Payet vers Germain (90e+2). Un très bon match pour le jeune parisien, qui pourrait bientôt frapper à la porte et s’installer comme titulaire.

Olympique de Marseille

Mandanda (5) : dans les cages olympiennes, l’international français a vécu une première période tranquille. Auteurs de quatre frappes, les Parisiens n’ont cadré qu’une seule tentative, et Mandanda, masqué par sa défense, a été sauvé par Strootman (45e+1). En deuxième période, il s’est rapidement remis dedans en détournant une frappe vicieuse de Di Maria en corner (46e), avant de s’incliner sur une tentative croisée de Mbappé (65e). Steve Mandanda a ensuite gagné un face à face avec Mbappé (75e), avant de sauver encore les meubles sur une frappe de Meunier (77e). Lâché par sa défense, il s’est une nouvelle fois incliné en fin de partie (90e+5).

Sarr (4,5) : préféré à Sakai, finalement absent de la feuille de match, l’ancien Messin a bien contenu Bernat pendant la partie. Comme souvent, il est beaucoup monté pour aider Thauvin et apporter une solution dans le couloir, lui qui a même pu tenter sa chance de loin (13e). Toujours vigilant au retour des vestiaires, comme sur un centre de Bernat (50e), Bouna Sarr est ensuite trop monté, laissant beaucoup plus d’espaces à Neymar et les siens.

Rami (4,5) : encore une fois présent en défense centrale, l’ancien joueur du FC Séville est bien rentré dans sa rencontre, comme la plupart de ses coéquipiers. Aux côtés de Kamara, il a bien stoppé les offensives adverses, avec notamment un tacle gagnant dans les pieds de Neymar (13e). Et il s’est même octroyé le droit de réaliser quelques montées sur des contres. Toujours solide au retour des vestiaires, le champion du Monde a également tenté un geste acrobatique sur un corner (58e). Mais la vitesse de Neymar lui a fait mal, notamment en fin de rencontre.

Kamara (4,5) : titulaire aux côtés de Rami en charnière centrale, le jeune défenseur phocéen a réalisé une belle première période avec des interventions importantes (3e, 10e, 35e). Souvent en couverture par rapport à son coéquipier, le joueur de 18 ans a assuré, mais a craqué dans le deuxième acte comme toute sa défense. Pris de vitesse sur le premier but signé Mbappé (65e), il a eu du mal à se reprendre derrière, mais on se retiendra sa belle première période

Amavi (6) : souvent pointé du doigt pour ses performances, le latéral gauche de l’OM a livré une belle prestation. Après avoir gêné Draxler sur une passe de Neymar (12e), il a sorti un ballon chaud de Di Maria (14e), mais également un de Neymar (19e). Présent défensivement, il a aussi été intéressant aux avant-postes avec une frappe cadrée (20e) et une tentative sur le poteau (79e). Très haut sur la perte de balle de Sanson, il n’a pas eu le temps de revenir sur l’ouverture du score parisienne.

Luiz Gustavo (5,5) : positionné devant Strootman dans l’entrejeu, l’international brésilien est resté solide sur le plan défensif en s’interposant dans la surface devant Neymar (15e), ou encore face à Di Maria pour repousser sa frappe (25e). Le tout en étant présent devant pour décocher une frappe après un bon travail sur la droite avec Thauvin (28e). En deuxième période, il a un peu plus disparu des radars tout en faisant le travail.

Strootman (5,5) : alors que Rudi Garcia optait souvent pour un 4-2-3-1, l’ancien joueur de l’AS Roma s’est finalement retrouvé tout seul devant la défense ce soir. Peu en vue balle au pied, le Néerlandais a réalisé un travail de l’ombre en fermant les espaces entre les lignes, gênant les transmissions parisiennes, et sauvant surtout les siens sur sa ligne avant la pause (45e+1). Encore présent après la pause, il a tenté de rester sur sa lancée.

Sanson (3) : toujours présent dans l’entrejeu phocéen, le milieu marseillais a livré une mauvaise prestation après son but décisif à Nice le week-end dernier. Imprécis sur plusieurs transmissions, il a perdu beaucoup de ballons durant toute la rencontre, notamment un qui amène le premier but signé Mbappé (65e). On se souviendra également du dribble de Neymar dans la surface olympienne (56e). En dessous dans cette partie, l’ancien Montpelliérain a laissé sa place à Radonjic (73e), qui n’a rien montré en une vingtaine de minutes.

Thauvin (5) : de retour dans le groupe phocéen, le champion du Monde était titulaire ce soir. Dans son couloir droit, l’ancien joueur de Newcastle a cherché à faire la différence mais n’a pas vraiment inquiété l’arrière-garde parisienne (2e, 22e, 32e). Actif sur le plan offensif, Florian Thauvin a également répondu présent défensivement, venant aider Sarr à plusieurs reprises. Rudi Garcia l’a ensuite remplacé par Germain (73e), qui n’a eu qu’un ballon à jouer, comme Mitroglou.

Payet (4) : annoncé dans un premier temps côté gauche, le capitaine de l’OM s’est finalement positionné à la pointe de l’attaque phocéenne, laissant Ocampos sur le côté. Pas numéro 9 de métier, il n’a pas eu le même rendement qu’un attaquant de pointe, préférant dézoner pour venir chercher un peu plus bas. Précis sur les coups de pied arrêtés, l’international français a trouvé Ocampos sur un corner (34e) avant d’obliger Areola à sortir une claquette sur un coup-franc direct (58e). Mais son positionnement ne l’a pas vraiment aidé si l’on regarde sa prestation globale. Sur les trois joueurs de devant, il a été le moins percutant.

Ocampos (5) : l’Argentin a fait preuve de volonté, comme souvent pendant ses matches, durant toute la rencontre. Agressif dans le bon sens du terme, il n’a pas cessé de courir pour presser les Parisiens ou tenter de faire la différence. Auteur d’une belle tête en arrière sur un corner de Payet (34e), l’ancien Monégasque a même régalé le public olympien avec quelques gestes techniques. Remplacé par Mitroglou (85e), que l’on n’a pas eu le temps de voir.

Paris Saint-Germain

Areola (6,5) : préféré à Buffon, le titi parisien a connu un match assez calme, où il a tout de même sorti quelques arrêts. Lorsqu’il a été sollicité après une tête d’Ocampos sur un corner de Payet, il s’est parfaitement envolé pour protéger sa cage (33e). Hormis une frappe timide d’Amavi (19e), sa première mi-temps s’est résumée à cette parade. A l’heure de jeu, Payet a enroulé un coup-franc qu’il a bien boxé en corner (58e). Ensuite, les Marseillais ne se sont pas montrés adroits et Areola a réalisé son cinquième clean-sheet de la saison.

Kehrer (6) : positionné à droite de la défense à trois de Thomas Tuchel, l’Allemand s’est montré solide dans son duel avec Ocampos, mais a été averti d’un carton jaune en fin de première période (42e). En deuxième période, il a bien contré une frappe de Sanson (68e). Il a également bien contenu les offensives de Payet. Un match solide pour l’ancien de Schalke.

Marquinhos (6,5) : le capitaine du PSG a d’abord fait parler sa solidité dans une première mi-temps difficile pour le club de la capitale. Il est très bien intervenu devant Amavi (8e), Gustavo (34e) et sur un corner de Payet (39e). En seconde période, il est resté vigilant sur un centre de Sarr (58e). Privé de ses habituels compères défensifs Thiago Silva et Kimpembe, il a tenu la baraque, bien aidé par N’Soki et Kehrer. Il a également joué de malice en obtenant une faute plus que litigieuse de Strootman en fin de match alors que les Marseillais avaient marqué (89e). Dans les dernières secondes, il est très bien intervenu dans la surface (93e).

N’Soki (7) : voir ci-dessus

Meunier (6) : habituellement très dangereux dans son couloir droit, le Belge a mis du temps à se lancer. Défensivement, il est bien intervenu devant Ocampos (25e) et Sanson (28e), mais il n’a jamais réussi à apporter le surnombre dans le premier acte. A noter qu’il a beaucoup discuté avec Thomas Tuchel. Il a ensuite, à l’image du PSG, été plus en vue offensivement, notamment avec une frappe bien repoussée par Mandanda (76e). Un match correct pour l’ancien de Bruges.

Bernat (5) : un peu plus haut que d’habitude, l’Espagnol a réalisé plusieurs bonnes montées en première mi-temps. Il a également bien combiné avec Draxler, mais Kamara est bien intervenu (35e). Il a multiplié les centres, mais a rarement trouvé preneur dans la surface marseillaise. Défensivement, il a bien été suppléé par N’Soki, très costaud défensivement ce soir. Un match très moyen pour l’arrière gauche parisien.

Verratti (6) : à l’image de son équipe, le petit italien a été un peu moins en lumière ce soir. Il a été présent dans le cœur du jeu, faisant le lien entre la défense et les joueurs offensifs, mais sans apporter le danger. Défensivement, il a sauvé les siens devant Payet (69e). L’entrée de Rabiot lui a permis d’être un peu plus haut sur le terrain (78e), mais il a été moins flamboyant que d’habitude.

Draxler (6) : titularisé au milieu de terrain, l’Allemand a été l’un des seuls parisiens en vue offensivement dans les 45 premières minutes. Il a été le premier à se montrer dangereux après une combinaison avec Neymar sur corner (11e). En fin de première période, il a donné un bon ballon à Di Maria, mais Strootman a sauvé sur sa ligne (45e). Sa seconde période a été beaucoup plus calme, malgré de nombreux ballons touchés et un pourcentage de passes réussies le plus haut de son équipe (95%). Dans le temps additionnel, il a bien repris une frappe trop croisée de Neymar pour clore le match (0-2, 94e).

Di Maria (6,5) : après avoir sauvé le PSG contre Naples en Ligue des Champions, l’Argentin a été beaucoup plus en difficulté ce soir, avant de bien lancer les siens. Il a notamment manqué une première occasion après un cafouillage avec Choupo-Moting et Bernat (19e). En fin de première mi-temps, il a armé une frappe croisée, mais Strootman était bien placé sur sa ligne (45e). Dès le retour des vestiaires, il a déclenché une frappe lointaine, mais Mandanda a été vigilant (46e). A l’heure de jeu, il a récupéré un ballon dans les pieds de Sanson avant de parfaitement lancer Mbappé, buteur trois minutes après son entrée en jeu (0-1, 65e). Dix minutes plus tard, bis repetita, mais cette fois Mbappé a buté sur Mandanda (75e). Remplacé par Rabiot (78e).

Neymar (6,5) : le Brésilien a été moins flamboyant que d’habitude. S’il a beaucoup dézoné pour aller chercher des ballons, il est le joueur qui a perdu le plus de ballons en première période (16). Offensivement, il a réalisé une bonne combinaison avec Draxler, mais ce dernier n’a pas cadré sa frappe (11e). Au retour des vestiaires, il a subtilement éliminé Sanson avant de voir sa frappe fuir de peu le poteau de Mandanda (55e). L’entrée de Mbappé lui a fait du bien, il a été plus en vue offensivement, mais a manqué de réalisme (72e). En fin de match, sa frappe trop croisée a trouvé Draxler au second poteau pour le dernier but parisien (0-2, 94e).

Choupo-Moting (4) : titulaire surprise à la pointe de l’attaque parisienne, le Camerounais a connu un match difficile, où il n’a touché que 15 ballons. Il n’a tiré qu’une fois au but, mais sa tentative est passée largement à côté (22e). Un match très difficile pour l’ancien de Stoke City. Remplacé par Mbappé (62e), buteur quelques minutes après son entrée en jeu. Lancé par Di Maria, le natif de Bondy a largué Kamara à la course avant de crucifier Mandanda du droit (0-1, 65e). A un quart d’heure du terme, il a une nouvelle fois fait parler sa vitesse, mais Mandanda s’est imposé cette fois-ci (75e). En toute fin de match, il a bien lancé Neymar, qui a lui trouvé Draxler au second poteau, qui a conclu en taclant (0-2, 94e). Le facteur X du PSG.