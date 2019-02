Une fois encore, le mercato n’a pas laissé Antero Henrique dans une très bonne position. Si les Parisiens sont parvenus à attirer Leandro Paredes dans leurs rangs contre un montant estimé à 47 millions d’euros, ils souhaitaient visiblement s’offrir plus de joueurs, d’où les pistes Acosta et Gueye. Mais surtout, la relation entre le Portugais et l’entraîneur Thomas Tuchel, semble s’être encore plus dégradée ces derniers jours, notamment à cause de l’affaire Rabiot et des pistes étudiées par Henrique pour renforcer l’équipe.

Et comme l’explique Le Parisien, il devrait rester en poste jusqu’à la fin de la saison, mais sera ensuite probablement remercié. Pour cause, la direction parisienne n’a pas l’habitude de prendre des décisions drastiques en cours de saison. Antero Henrique, qui n’a pas convaincu grand monde au club, pourrait donc prendre la porte en juin. Et un nom revient très souvent au club pour prendre la relève ; celui d’Arsène Wenger...

Arsène Wenger en pole pour le remplacer ?

Le désormais ancien entraîneur d’Arsenal est toujours sans club après son départ des Gunners, et l’intérêt est mutuel : il serait particulièrement intéressé par l’idée de travailler avec Thomas Tuchel, et l’Allemand rêverait de l’avoir à côté de lui pour diriger et s’occuper du club. Agacé par les divergences avec Antero Henrique sur le mercato, il verrait donc d’un très bon œil une possible arrivée de l’Alsacien en haut de la pyramide sportive du club.

Le journal précise tout de même que le départ du Portugais pourrait coûter cher au club ; mais les Parisiens devront trancher : soit Antero Henrique, soit Thomas Tuchel, qui voudra des garanties pour continuer l’aventure. Il semble évident que l’Allemand n’acceptera pas de nouveaux mercatos compliqués. La fin de saison devrait donc être très mouvementée dans les bureaux du club francilien...