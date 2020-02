C’est l’affiche du week-end en France. Le Paris Saint-Germain, qui aura finalement vécu un mercato hivernal très calme, est de retour aux affaires en Ligue 1. Et les troupes de Thomas Tuchel ont un sacré rival cet après-midi sur la pelouse du Parc des Princes, puisqu’ils accueillent le quatrième du championnat, le Montpellier HSC. Des rencontres toujours électriques, à l’image de la victoire parisienne en terres héraultaises en décembre dernier (3-1).

Il va sans dire que chez lui, le club de la capitale française est plus que serein, n’ayant connu la défaite qu’une fois devant son public en Ligue 1, pour 8 victoires et 1 match nul. Et même si les Montpelliérains ont des difficultés loin de chez eux, les hommes de Michel Der Zakarian sont en forme, puisqu’ils arrivent sur une série de trois victoires. Le bilan des confrontations entre les deux formations est cependant très favorables aux Parisiens, puisqu’en Ligue 1, le MHSC n’a plus gagné au Parc depuis 2010.

Une défense décimée côté parisien

L’entraîneur allemand va cependant devoir bricoler, en défense notamment avec les blessures de Bernat, Dagba, Marquinhos et Thiago Silva. On devrait donc voir un quatuor Diallo-Kimpembe-Kehrer-Meunier devant Keylor Navas cet après-midi. Dans l’entrejeu, le duo Gueye-Verratti, qui devra fournir des efforts défensifs conséquents pour ensuite servir les quatre fantastiques que sont Neymar, Di Maria, Mbappé et Icardi. Pas de doutes, la défense de Montpellier va avoir du boulot.

Michel Der Zakarian va d’ailleurs devoir faire sans l’Argentin Geronimo Rulli dans les cages, remplacé par Bertaud. Devant lui, une défense à trois composée de Congré, Hilton et Le Tallec, avec des côtés animés par Oyongo et Souquet. Ferri, Savanier et Mollet seront présents dans l’entrejeu où ils devront faire la loi, avec un duo d’Andy Delort et de Laborde aux avant-postes.