Le cas Edinson Cavani commence à interroger dans l’actualité du club parisien. Malgré son statut de numéro neuf titulaire, de meilleur buteur de l’histoire, de faire partie du trio offensif avec Neymar et Mbappé, l’Uruguayen vit un début de saison un peu curieux. D’abord prolifique jusqu’au début du mois d’octobre, il n’a ensuite plus trouvé le chemin des filets pendant un mois avec le PSG, jusqu’à un magnifique triplé face à Monaco. Et depuis ? Un seul petit but contre Toulouse.

Il n’y a pas que son efficacité qui est en question mais aussi sa place dans l’esprit de Thomas Tuchel. Face à Liverpool en Ligue des Champions, el Matador a été remplacé dès la 65e minute de jeu à la place d’Eric-Maxim Choupo-Moting. Un choix qui a surpris dans son timing et dans la différence de niveau entre les deux joueurs. D’autant que ce n’est pas la première fois. Face à l’OL en Ligue 1, l’Uruguayen avait été une victime collatérale de l’expulsion de Presnel Kimpembe, cédant sa place à Thilo Kehrer avant la pause.

Cavani n’est pas à l’abri

Il n’apparaît plus être une priorité pour Thomas Tuchel qui en a dit plus en conférence de presse sur la situation du joueur. L’entraîneur allemand a livré un message à sujet à pas mal d’interprétation à la question d’un journaliste qui lui a demandé s’il était possible de voir un onze sans Cavani au départ. « Ce n’est pas la question maintenant. Il est super important en match. Il a montré qu’il pouvait jouer avec tous les coéquipiers. Pour moi c’est l’esprit qu’il doit montrer. Si un joueur n’est pas un maximum de sa forme, les autres joueurs sont capables de l’aider », envoie d’abord le coach.

« Edinson est un très important. Il a montré qu’il est capable et prêt pour combattre. Il a marqué beaucoup de buts très importants pour nous. C’est le statut de maintenant mais tous les joueurs doivent se battre pour préserver leur statut », conclut Tuchel. Cette dernière phrase laisse entendre qu’à tout moment, un joueur peut perdre sa place dans le onze, même ceux dont le statut est plus important que d’autres. Cavani n’est pas à l’abri d’une mauvaise surprise, d’autant que son départ en fin de saison est évoqué dans le cadre du Fair-Play financier.