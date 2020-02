Ce dimanche, en fin d’après-midi, les amoureux du football européen ont vécu une scène qu’on n’a franchement pas envie de voir se répéter. Lors de la rencontre de Liga Nos entre le Vitória Guimarães et Porto (score final deux buts à un pour les Dragões), Moussa Marega, l’international malien, a été victime de cris racistes dans le stade, dans lequel il a évolué entre 2016 et 17. À la 71e minute, il a décidé de quitter le terrain malgré les tentatives de le calmer venant de son coach et de certains de ses coéquipiers, qui auraient été mieux inspirés de le suivre vers la sortie.

We strongly support and stand with Porto’s Moussa Marega who was subjected to racial chants today.

Again and again, enough is enough !#BorussiaVerbindet https://t.co/VC3d1NWeaZ

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 16, 2020