Lors de la 21ème journée du championnat portugais, le FC Porto affrontait Guimaraes. Les hommes de Sergio Conceiçao l’ont emporté (2-1), mais le match a été émaillé par la sortie de Moussa Marega (71e) victime d’insultes racistes en provenance des supporters de Guimaraes. L’attaquant malien du FC Porto excédé par le comportement des fans adverses a donc décidé de rentrer aux vestiaires. Sur son compte Instagram, le principal protagoniste a réagi.

« Je voudrais dire à ces idiots qui viennent au stade faire des cris racistes, allez vous faire foutre. Et je remercie également les arbitres de ne pas m’avoir défendu et de m’avoir donné un carton jaune parce que je défendais ma couleur de peau. J’espère que je ne vous reverrai plus jamais sur un terrain de football ! VOUS ÊTES UNE HONTE !!! ». Nul doute que cette affaire va faire la une des quotidiens portugais...