« Quand j’écoute (les rumeurs de transfert), je souris parce que ce n’est pas vrai. On a Neymar, il est très heureux ici, il est heureux de marquer. On a signé cinq ans ici. Cela fait quatre mois, je ne pense pas qu’il veuille partir ou qu’il pense à partir », a confié le patron parisien avant de poursuivre. « On a un grand match à jouer. Ces rumeurs sont stratégiques, tactiques. On est concentrés sur ces matches, on est concentrés, on ne veut pas écouter les médias et les rumeurs de mercato. C’est un fantastique joueur, les fans ont voulu montrer leur affection. Ils l’aiment. Il y a un lien entre lui et les supporters. Le lien avec le Real ? Ça me fait rire quand j’écoute ça. Ce sont des rumeurs ; vous me demandez de répondre à des rumeurs », expliquait Nasser Al-Khelaïfi après la rencontre entre le PSG et Montpellier ce samedi (4-0).

« Je suis tranquille, je suis heureux ici avec mes partenaires. Je crois que j’ai de bonnes statistiques, c’est pour ça que je suis venu ici, pour écrire l’histoire, repousser mes limites. Les spéculations existeront toujours ! Les rumeurs existent depuis Santos et ça va continuer comme ça encore longtemps. Tous les mercatos, mon nom sort. Je ne peux pas y échapper. J’en suis heureux, ça veut dire que je suis bien, je joue bien, car tous les bons joueurs sont toujours annoncés sur le départ. Il n’y pas que moi dans cette situation dans le monde du football, mais aujourd’hui, on ne parle que de moi ! », avait déclaré le principal intéressé. Ces mots sont forts, d’autant que Neymar est lié depuis quelques mois maintenant à une rumeur l’envoyant au Real Madrid lors du prochain été. En cause ? Une Ligue 1 trop physique et l’incertitude liée au fait qu’il ne pourrait peut-être pas remporter le Ballon d’Or en jouant en France.

Le prix fixé serait de 300 millions d’euros

Malgré le fait que son président ait coupé court aux rumeurs de départs, El Pais, journal réputé sérieux de l’autre côté des Pyrénées, a remis une pièce dans la machine ce lundi matin. En effet, selon les informations du journal espagnol, même s’il n’y a pas de clause dans son contrat à proprement parler, le PSG pourrait faciliter le départ de star auriverde si quelques conditions étaient remplies d’ici le 1er septembre 2018, soit la fin du prochain mercato.

La première est son prix. Il aurait été fixé à près de 300 millions d’euros. Ensuite, le joueur devra toucher pas moins de 50 millions d’euros nets par saison. El Pais explique que le PSG aurait été obligé d’inclure ces mini-clauses dans son contrat pour séduire et finir par attirer l’ancien du FC Barcelone. Toutefois, après le prochain mercato, ces conditions seraient assouplies. Il faudra donc au PSG d’avoir les reins solides cet été pour que l’énorme coup du dernier mercato ne devienne pas le camouflet du prochain.