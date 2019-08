Il y a quelques minutes, le journaliste italien Gianluca Di Marzio annonçait qu’un accord avait été trouvé entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone pour le transfert de Neymar. Mais voilà, ce n’est pas l’avis du club de la capitale. En effet, contacté par RMC, le PSG a formellement démenti tout accord avec le club catalan ! On recule donc à nouveau de plusieurs cases dans ce dossier.

Surtout, il faut savoir que Sky Italia a ajouté quelques informations au sujet du soi-disant accord obtenu. En effet, il est expliqué que si Ivan Rakitic et Jean-Clair Todibo ont dit oui à l’optique de rallier Paris, le Barça est toujours dans l’attente de la décision d’Ousmane Dembélé, toujours concerné par l’échange. Or, il semble acté que l’ailier français ne souhaite pas quitter le FC Barcelone.

Rien n’est donc encore bouclé, même si Nasser Al-Khelaïfi et Josep Maria Bartomeu se sont rencontrés aujourd’hui à Monaco, dans le cadre du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions. Du côté des médias espagnols, Mundo Deportivo affirme également que le FC Barcelone a démenti tout accord, et que la rencontre entre les deux présidents doit permettre de débloquer le dossier. Enfin, du côté de Sport, on souligne une fois encore la résistance d’Ousmane Dembélé, qui campe sur ses positions.

