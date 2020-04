Depuis l’été 2017 et leur arrivée dans la capitale, Neymar et Kylian Mbappé (prêté par l’AS Monaco en 2017-2018, ndlr) font le bonheur du Paris Saint-Germain. Étincelants sur les pelouses de France mais également d’Europe, les deux stars du club francilien impressionnent et attirent forcément l’attention. L’été dernier, le numéro 10 auriverde était au cœur d’un feuilleton avec le FC Barcelone, qui voulait le récupérer deux ans après son départ. Finalement, après plusieurs rebondissements, ce dernier est resté à Paris. Le natif de Bondy, de son côté, est dans le viseur du Real Madrid. Florentino Pérez, le président de la Casa Blanca, rêve de faire venir le champion du Monde 2018 dans son équipe.

Lors du prochain mercato estival, on risque donc encore d’avoir de nombreuses rumeurs sur les deux éléments offensifs du PSG. La presse espagnole n’a d’ailleurs pas attendu bien longtemps pour relancer le feuilleton Neymar, dès le mois de mars. Mais avec la pandémie de coronavirus et l’arrêt des compétitions depuis quelques semaines, les calendriers vont être chamboulés, tout comme le prochain marché des transferts. Et la crise financière liée à ce virus risque de changer beaucoup de choses. Ce dimanche soir, le quotidien L’Equipe fait un petit point sur la situation des deux joueurs, et les Parisiens semblent être un peu plus sereins dans les deux dossiers.

Kylian Mbappé encore bien loin du Real Madrid

Avec cette situation économique inédite, pas sûr que le FC Barcelone revienne à la charge cet été, alors que le club a opté pour le chômage partiel récemment afin de faire des économies. Et alors que la presse espagnole a déjà relancé les rumeurs, du côté du clan du Brésilien, on semble confiants. « On n’a jamais parlé de ça d’un retour cet été au Barça, ndlr). Pour l’heure, notre seule préoccupation est le coronavirus. (...) On pense que l’été sera calme », a déclaré l’entourage de Neymar à nos confrères. Mais le PSG n’est pas à l’abri pour autant. Comme expliqué par le journal, qui a interrogé un proche du dossier, un paiement en différé d’un éventuel transfert pourrait être accepté.

En ce qui concerne Kylian Mbappé, encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022 comme son coéquipier, un départ semble encore moins probable. « Qu’il vente, qu’il neige ou qu’il pleuve, Mbappé restera, c’est une volonté de l’Émir », a déclaré un proche de Doha à nos confrères. Et en cas d’offre d’un club européen, comme le Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, et ses dirigeants ne devraient pas en tenir compte comme l’explique L’Equipe, qui s’appuie sur une source. L’actualité pour le Paris Saint-Germain est donc peut-être plus au niveau des prolongations de contrat...