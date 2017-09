« Pour être honnête, lorsque j’ai fini ma saison sur le titre de champion, j’étais dans l’optique de rester, lorsque j’ai rencontré le président, au tout départ, je lui avais dit que ma priorité était de rester, mais certains événements ont fait que j’ai changé de position ». Cette déclaration de Kylian Mbappé, lors de sa présentation officielle par le Paris Saint-Germain, a mis le feu aux poudres. L’attaquant monégasque a cependant refusé d’en dire plus sur les fameux événements (il a ensuite plutôt évoqué un seul fait en particulier), promettant de faire la lumière sur ce sujet plus tard.

Alors Vadim Vasilyev n’y a pas coupé... Alors qu’il venait présenter les quatre dernières recrues estivales de l’AS Monaco (Diakhaby, Ghezzal, Jovetic, Keita), le vice-président du club monégasque a immédiatement été interrogé sur le départ de la pépite française, confirmant qu’un transfert n’était d’abord pas la solution privilégiée. « Oui, au début c’était l’hypothèse qu’il reste à Monaco. J’ai toujours dit ça, jamais le contraire. Il y a eu plusieurs événements qui se sont passés, plusieurs discussions, plusieurs réunions. Et à un moment donné, il a pris sa décision de rejoindre le PSG », a-t-il confié, avant de poursuivre.

Vasilyev laisse Mbappé révéler ce qu’il souhaite

« J’ai bien écouté les arguments de Kylian et de sa famille. Ce n’était pas ma volonté qu’il parte à Paris, c’est vrai. Mais je l’ai compris. Et je respecte beaucoup Kylian, le joueur et l’homme. J’ai beaucoup de respect pour sa famille, avec lequel on avait une relation très proche, surtout avec son père Wilfried. A un moment donné, quand la décision a été prise, il fallait trouver l’accord avec le PSG. Toujours aux conditions qui sont cohérentes avec les propositions des autres clubs. Maintenant, je lui souhaite tout le meilleur. C’est un joueur qui a tout pour devenir l’un des meilleurs du monde. Je suis très content qu’il ait inscrit une belle page de notre club. Kylian a confirmé que notre centre de formation reste un des meilleurs du monde. Maintenant c’est un joueur du PSG ».

Relancé sur le fameux « événement » qui a changé la donne, Vasilyev est resté discret, laissant le soin à Mbappé de révéler ce qu’il souhaite. « Je pense qu’il y a eu plusieurs événements. Pas un, pas deux. C’est plutôt à lui de s’exprimer sur ça, s’il veut. Pour moi, le mercato était très long, très compliqué. C’était compliqué pas seulement pour lui, mais pour les autres joueurs ici. Il faut tourner la page et se concentrer sur notre saison à venir », a-t-il conclu. Le mystère reste donc toujours entier !